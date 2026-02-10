Германия призвала Россию искать "жизнеспособные компромиссы" на мирных переговорах
Правительство Германии приветствует первый за долгое время обмен пленными между Украиной и РФ и одновременно призывает Москву идти на "жизнеспособные компромиссы" в мирных переговорах.
Как передает РБК-Украина, об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, сообщает Deutsche Welle.
"Мы приветствуем обмен пленными", - заявил Корнелиус, впрочем подчеркнул, что Берлин ожидает более существенных сдвигов в переговорном процессе.
По его словам, Россия и в дальнейшем настаивает на максималистских требованиях, однако пора бы прийти к взаимному согласию с Украиной.
"Мы призываем Москву отказаться от этих требований и искать жизнеспособных компромиссов", - подчеркнул представитель немецкого правительства.
Штефан Корнелиус также прокомментировал вопрос финансовой помощи Украине со стороны ЕС в размере 90 млрд евро, за что европарламентарии будут голосовать 10 февраля. Он заявил, что Украина сможет использовать эти средства, чтобы закупить, в частности, британское оружие.
"Насколько я понимаю", - добавил представник правительства ФРГ.
Издание напоминает, что Франция настаивала на том, чтобы кредитные средства направлялись исключительно на закупку оружия в странах ЕС. Однако Берлин и ряд союзников Украины выступали за большую свободу Киева в использовании финансирования.
Мирные переговоры и ультиматумы Москвы
Как известно, 4-5 февраля в Абу-Даби прошли последние два раунда мирных переговоров по Украине. Участие в них приняли Россия, США и Украина.
Стороны обсуждали возможные параметры завершения войны, а также механизмы введения и мониторинга перемирия.
Однако проблемными на сегодня являются ключевые вопросы по миру, а именно вопрос территорий и Запорожской АЭС в частности.
Россия настаивает на выводе украинских войск с Донбасса и полном контроле над Востоком Украины. Более того, недавно в Кремле заявили, что ожидают международного признания Донбасса российским.
Также были претензии со стороны РФ относительно Херсонской и Запорожской областей и контроля даже над их неоккупированными территориями. Вопрос Запорожской атомной электростанции также является проблемным.
Москва стремится полностью контролировать АЭС, а взамен предлагает продажу Украине электроэнергии по дешевке - Киев категорически не принимает эти требования агрессора, как и союзники.
Следующий раунд переговоров может состояться в США, однако дата встречи пока неизвестна.