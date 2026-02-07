ua en ru
Сб, 07 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский объяснил, что мешает созданию свободной экономической зоны на Донбассе

Суббота 07 февраля 2026 12:16
UA EN RU
Зеленский объяснил, что мешает созданию свободной экономической зоны на Донбассе Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина готова обсуждать создание свободной экономической зоны на Донбассе, однако это не должно означать уступки в вопросе суверенитета или признания контроля России над оккупированными территориями.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами 6 февраля.

Читайте также: Украина изучает план США по буферной экономической зоне, - Зеленский

"Я не знаю, может ли это быть реализовано, потому что когда мы говорили о свободной экономической зоне, у нас были разные взгляды на это. Поэтому мы говорим о какой-то большой зоне. Часть ее, которая сейчас под контролем россиян. Часть зоны, которую мы сейчас контролируем, то есть восточная часть Донбасса, будет под нашим контролем", - говорил Зеленский.

По его словам, если стороны придут к созданию свободной экономической зоны, потребуются справедливые и надежные правила.

"Я имею в виду одинаковые правила для обеих сторон, одинаковые предложения для обеих сторон. Мы очень хотели бы просить о более справедливом отношении. Мы видим, что США будут нейтральными. Поэтому, когда мы говорим о нейтральности, мы просим об одинаковом сбалансировании для обеих сторон", - отметил президент.

Он подчеркнул, что это украинская земля и Украина не признает ее российской даже если это будет свободная экономическая зона.

"Наша земля, если это свободная экономическая зона, - это наш народ, наш флаг, и это наш контроль. Как контролировать ее - решать нам. Нам не нужно делиться тем, что мы будем делать там, если это наш контроль и наша территория. Вот и все", - добавил Зеленский.

По его мнению, это будет справедливо и надежно.

"Если я сделаю один шаг назад для создания такой зоны, они должны сделать то же самое. Два шага - два шага. Три шага - три шага. Пока наши военные не скажут мне, что больше двигаться нельзя, потому что это вопрос безопасности", - отметил глава государства.

Свободная экономическая зона на Донбассе

Напомним, США предлагали создание свободной экономической зоны на Донбассе как один из пунктов "мирного плана".

Сначала предлагалось: в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией соприкосновения. РФ должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей для вступления в силу этого соглашения.

Как пояснил президент Украины Владимир Зеленский, Россия хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, США предлагают компромисс - свободную экономическую зону. Если не будет согласия на "стоим, где стоим", то свободная экономическая зона может быть принята только путем референдума.

Также, по словам Зеленского, на сегодня речь не идет о создании демилитаризованной зоны на Донбассе. Пока что обсуждают свободную экономическую зону.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Донбасс Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Целью были линии 750 кВ и ТЭС, есть раненые и разрушения: последствия ночной атаки РФ по Украине
Целью были линии 750 кВ и ТЭС, есть раненые и разрушения: последствия ночной атаки РФ по Украине
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ