Зеленский объяснил, что мешает созданию свободной экономической зоны на Донбассе

Украина готова обсуждать создание свободной экономической зоны на Донбассе, однако это не должно означать уступки в вопросе суверенитета или признания контроля России над оккупированными территориями.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами 6 февраля.

"Я не знаю, может ли это быть реализовано, потому что когда мы говорили о свободной экономической зоне, у нас были разные взгляды на это. Поэтому мы говорим о какой-то большой зоне. Часть ее, которая сейчас под контролем россиян. Часть зоны, которую мы сейчас контролируем, то есть восточная часть Донбасса, будет под нашим контролем", - говорил Зеленский.

По его словам, если стороны придут к созданию свободной экономической зоны, потребуются справедливые и надежные правила.

"Я имею в виду одинаковые правила для обеих сторон, одинаковые предложения для обеих сторон. Мы очень хотели бы просить о более справедливом отношении. Мы видим, что США будут нейтральными. Поэтому, когда мы говорим о нейтральности, мы просим об одинаковом сбалансировании для обеих сторон", - отметил президент.

Он подчеркнул, что это украинская земля и Украина не признает ее российской даже если это будет свободная экономическая зона.

"Наша земля, если это свободная экономическая зона, - это наш народ, наш флаг, и это наш контроль. Как контролировать ее - решать нам. Нам не нужно делиться тем, что мы будем делать там, если это наш контроль и наша территория. Вот и все", - добавил Зеленский.

По его мнению, это будет справедливо и надежно.

"Если я сделаю один шаг назад для создания такой зоны, они должны сделать то же самое. Два шага - два шага. Три шага - три шага. Пока наши военные не скажут мне, что больше двигаться нельзя, потому что это вопрос безопасности", - отметил глава государства.