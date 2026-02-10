ua en ru
Росія має піти на поступки для миру з Україною: ЄС готує конкретний перелік

Євросоюз, Вівторок 10 лютого 2026 16:57
UA EN RU
Росія має піти на поступки для миру з Україною: ЄС готує конкретний перелік Фото: очільниця європейської дипломатії Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Європейський Союз запропонує список поступок, яких вимагатиме від Росії в межах врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас наголосила, що умови мають ставитись саме росіянам, а не українцям.

Вона заявила, що всі учасники мирних переговорів мають розуміти, що для укладення мирної угоди необхідна згода європейців.

"І для цього у нас теж є умови. І ці умови ми повинні висувати не до українців, на яких і так чиниться сильний тиск, а до росіян", - підкреслила вона.

Мирна угода по Україні

Нагадаємо, у грудні минулого року делегація на чолі з президентом України Володимиром Зеленським провела переговори зі США щодо 20-пунктового плану завершення війни.

Після цього, 28 грудня, Зеленський і президент США Дональд Трамп узгодили план на 90%, а гарантії безпеки - на 100%. Країна-агресорка також ознайомилася з документами, але чіткої згоди не надала.

Пізніше, 23-24 січня та 4-5 лютого в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії щодо завершення війни. Зеленський наголошував, що ключовим питанням є Донецька та Луганська області.

Згідно з даними Reuters, угоду можуть завершити вже у березні, а будь-які домовленості винесуть на референдум разом із національними виборами.

Крім того, уряд Німеччини заявив, що РФ й надалі наполягає на максималістських вимогах, однак їй пора б дійти до взаємної згоди з Україною. Він також закликав країну-агресорку шукати "життєздатні компроміси" в мирних переговорах.

Зокрема, РФ наполягає на виведенні українських військ з Донбасу та повному контролю над Сходом України. Ба більше, нещодавно в Кремлі заявили, що очікують міжнародного визнання Донбасу російським.

Також країна-агресорка прагне повністю контролювати АЕС, а натомість пропонує продаж Україні електроенергії задешево. Київ із союзниками категорично не приймають ці вимоги Росії.

