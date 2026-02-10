Росія має піти на поступки для миру з Україною: ЄС готує конкретний перелік

Європейський Союз запропонує список поступок, яких вимагатиме від Росії в межах врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"І для цього у нас теж є умови. І ці умови ми повинні висувати не до українців, на яких і так чиниться сильний тиск, а до росіян", - підкреслила вона.

Вона заявила, що всі учасники мирних переговорів мають розуміти, що для укладення мирної угоди необхідна згода європейців.

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас наголосила, що умови мають ставитись саме росіянам, а не українцям.

Мирна угода по Україні

Нагадаємо, у грудні минулого року делегація на чолі з президентом України Володимиром Зеленським провела переговори зі США щодо 20-пунктового плану завершення війни.

Після цього, 28 грудня, Зеленський і президент США Дональд Трамп узгодили план на 90%, а гарантії безпеки - на 100%. Країна-агресорка також ознайомилася з документами, але чіткої згоди не надала.

Пізніше, 23-24 січня та 4-5 лютого в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії щодо завершення війни. Зеленський наголошував, що ключовим питанням є Донецька та Луганська області.

Згідно з даними Reuters, угоду можуть завершити вже у березні, а будь-які домовленості винесуть на референдум разом із національними виборами.

Крім того, уряд Німеччини заявив, що РФ й надалі наполягає на максималістських вимогах, однак їй пора б дійти до взаємної згоди з Україною. Він також закликав країну-агресорку шукати "життєздатні компроміси" в мирних переговорах.

Зокрема, РФ наполягає на виведенні українських військ з Донбасу та повному контролю над Сходом України. Ба більше, нещодавно в Кремлі заявили, що очікують міжнародного визнання Донбасу російським.

Також країна-агресорка прагне повністю контролювати АЕС, а натомість пропонує продаж Україні електроенергії задешево. Київ із союзниками категорично не приймають ці вимоги Росії.