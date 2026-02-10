ua en ru
Вт, 10 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Тихановская хочет упоминание Беларуси в мирном соглашении по Украине: в чем причина

Вторник 10 февраля 2026 10:52
UA EN RU
Тихановская хочет упоминание Беларуси в мирном соглашении по Украине: в чем причина Фото: лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова, Милан Лелич

Беларусь должна быть упомянута в мирном соглашении о завершении войны России против Украины. Без решения белорусского вопроса безопасность Украины и Западного мира будет оставаться под угрозой.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Читайте также: Доставили ли ядерное оружие в Беларусь: ответ Тихановской

Беларусь в мирных соглашениях

Тихановская требует включить Беларусь в любые договоренности по завершению войны России против Украины.

"Когда мы консультируемся с нашими иностранными партнерами - без которых, естественно, ситуацию в Беларуси будет очень трудно исправить - мы подчеркиваем, что Беларусь является частью большей картины, и что, если вы говорите об Украине, о победе Украины, вы должны включить Беларусь в эту победу", - сказала оппозиционерка.

Она подчеркнула, что попытки решить украинский вопрос отдельно от белорусского не сработает.

"Потому что если вы думаете, что мы можем решить украинский вопрос сейчас, а потом, если это не получится, просто вернуться в Беларусь, то это не сработает", - подчеркнула Тихановская.

Лукашенко и роль Беларуси в войне против Украины

Она отметила, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже частично передал страну под контроль России, и изменить это будет чрезвычайно сложно.

"Поэтому и Украина, и Беларусь должны решать этот вопрос вместе. Потому что, возвращаясь еще раз к моему тезису, без демократической Беларуси не будет безопасности ни для Украины, ни для наших западных партнеров", - добавила она.

Оппозиционерка подчеркнула, что Россия продолжит влиять на Беларусь независимо от того, кто формально у власти.

"Россия всегда будет там господствовать, будь то Лукашенко или кто-то другой, кого он выберет своим преемником, они будут служить России, а не белорусским интересам. А мы всегда будем погружены во внутренний политический кризис, а наши соседи будут под постоянным давлением", - заявила Тихановская.

Мирное соглашение

Делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским в декабре 2025 года провела переговоры с США по 20-пунктовому плану завершения войны.

28 декабря Зеленский и президент США Дональд Трамп согласовали план на 90%, а гарантии безопасности - на 100%.

Россия также ознакомилась с документами, но четкого согласия не предоставила.

23-24 января и 4-5 февраля в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры Украины, США и России по завершению войны. Зеленский отмечал, что ключевым вопросом является Донецкая и Луганская области.

Также он заявил, что следующая встреча делегаций состоится "в ближайшее время".

По данным Reuters, соглашение могут завершить уже в марте, а любые договоренности вынесут на референдум вместе с национальными выборами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Мирные переговоры Светлана Тихановская Война России против Украины мирный план США
Новости
Украина вступит в ЕС до 2027 года? Politico раскрыло план из 5 шагов
Украина вступит в ЕС до 2027 года? Politico раскрыло план из 5 шагов
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ