Война закончится через месяц? США и Украина обсудили сроки возможной сделки с РФ, - Reuters

Переговорщики США и Украины обсудили возможное достижение мирной сделки с Россией уже в следующем месяце - марте 2026 года.

Агенство пишет, что о такой амбициозной цели рассказали сразу три источника, знакомых с ситуацией. При этом полагается, что сроки, вероятно, будут сдвинуты из-за отсутствия согласия по ключевому вопросу, а именно - территориальному.

Еще пять источников говорят, что согласно обсуждаемой схеме, любое соглашение будет вынесено на референдум, которые одновременно пройдут с национальным выборами.

"Американская переговорная группа, возглавляемая специальным посланником Стивом Виткоффом и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером, на недавних встречах в Абу-Даби и Майами выразила украинским коллегам мнение, что было бы лучше, если бы голосование состоялось в ближайшее время", - говорится в материале.

Как пояснили источники, американские переговорщики заявили, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, сосредоточится на внутренних делах в связи с приближением промежуточных выборов в Конгресс в ноября. Это значит, что у высокопоставленных чиновников США будет меньше времени и политического капитала для заключения мирного соглашения.

Более того, по словам двух собеседников, официальные лица США и Украины обсуждали возможность проведения выборов и референдума уже в мае. Однако еще несколько источников, осведомленных с переговорами, назвали предложенный американцами график нереалистичным.

"Американцы очень спешат", - сказал источник, добавив, что голосование можно организовать менее чем за шесть месяцев, но это все равно займет значительное количество времени.

Украина в свою очередь хочет прекращении огня на время проведения голосования, чтобы защитить целостность референдума, отмечая, что Кремль имеет историю невыполнения своих обещаний о согласованном прекращении боевых действий.

"Позиция Киева заключается у том, что ничего нельзя согласовать, пока не будут предоставлены гарантии безопасности для Украины со стороны США и партнеров", - пояснил собеседник.