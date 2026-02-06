ua en ru
Сб, 07 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Война закончится через месяц? США и Украина обсудили сроки возможной сделки с РФ, - Reuters

Пятница 06 февраля 2026 23:49
UA EN RU
Война закончится через месяц? США и Украина обсудили сроки возможной сделки с РФ, - Reuters Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Переговорщики США и Украины обсудили возможное достижение мирной сделки с Россией уже в следующем месяце - марте 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Reuters.

Читайте также: "Есть продвижение". РБК-Украина узнало новые детали переговоров в Абу-Даби

Агенство пишет, что о такой амбициозной цели рассказали сразу три источника, знакомых с ситуацией. При этом полагается, что сроки, вероятно, будут сдвинуты из-за отсутствия согласия по ключевому вопросу, а именно - территориальному.

Еще пять источников говорят, что согласно обсуждаемой схеме, любое соглашение будет вынесено на референдум, которые одновременно пройдут с национальным выборами.

"Американская переговорная группа, возглавляемая специальным посланником Стивом Виткоффом и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером, на недавних встречах в Абу-Даби и Майами выразила украинским коллегам мнение, что было бы лучше, если бы голосование состоялось в ближайшее время", - говорится в материале.

Как пояснили источники, американские переговорщики заявили, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, сосредоточится на внутренних делах в связи с приближением промежуточных выборов в Конгресс в ноября. Это значит, что у высокопоставленных чиновников США будет меньше времени и политического капитала для заключения мирного соглашения.

Более того, по словам двух собеседников, официальные лица США и Украины обсуждали возможность проведения выборов и референдума уже в мае. Однако еще несколько источников, осведомленных с переговорами, назвали предложенный американцами график нереалистичным.

"Американцы очень спешат", - сказал источник, добавив, что голосование можно организовать менее чем за шесть месяцев, но это все равно займет значительное количество времени.

Украина в свою очередь хочет прекращении огня на время проведения голосования, чтобы защитить целостность референдума, отмечая, что Кремль имеет историю невыполнения своих обещаний о согласованном прекращении боевых действий.

"Позиция Киева заключается у том, что ничего нельзя согласовать, пока не будут предоставлены гарантии безопасности для Украины со стороны США и партнеров", - пояснил собеседник.

Мирные переговоры

Напомним, 4 и 5 вы февраля в Абу-Даби состоялся второй раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией.

По итогам встречи стороны назвали обсуждения "конструктивными". Кроме того, по словам секретаря СНБО Рустема Умерова, делегации обсудили методы внедрения перемирия и мониторинга прекращения боевых действий.

К слову, сегодня президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что украинская делегация возвращается домой, но при этом идет подготовка уже к следующим трехсторонним встречам. Ранее глава государства уточнял, что переговоры должны состояться в ближайшие недели.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине мирный план США
Новости
Морозы до -25 возвращаются: когда ждать пик холодов и как скоро потеплеет
Морозы до -25 возвращаются: когда ждать пик холодов и как скоро потеплеет
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ