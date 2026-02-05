ua en ru
Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - СМИ

Абу-Даби, Четверг 05 февраля 2026 11:35
Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - СМИ Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

РФ во время переговоров в Абу-Даби выдвинула новое условие для завершения войны - международное признание Донбасса российским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Теперь Россия для наступления мира требует не только сдачи Донбасса, но и признания его российским "всеми странами", которые ведут переговоры.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, в среду, 4 февраля, в Абу-Даби начался очередной раунд трехсторонних переговоров с участием США, Украины и РФ. Обсуждение длилось около пяти часов, сегодня переговоры продолжаются.

Секретарь СНБО и глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что после основной встречи работа была продолжена в формате отдельных групп.

Предыдущие переговоры в ОАЭ состоялись 23-24 января. Украина, РФ и США провели первую трехстороннюю встречу, при этом стороны публично не раскрывали результаты договоренностей.

Источники РБК-Украина рассказали, что в военном блоке был зафиксирован прогресс. Речь шла о возможном разведении сил, механизмах контроля за прекращением огня и создании координационного центра.

Однако территориальный вопрос, который является ключевым, пока так и не был решен: РФ стоит на своем - выводу войск с Донбасса, но Киев не уступает.

Напомним, недавно во время общения с журналистами президент Украины Владимир Зеленский сказал, что территориальный вопрос, прежде всего по Донбассу, является ключевым.

По словам аналитиков из Института изучения войны, территориальные и политические требования страны-агрессора значительно шире, чем заявления Кремля о Донбассе, которые публично озвучиваются для западной аудитории.

