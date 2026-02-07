Россия отказалась передавать Запорожскую АЭС под полный контроль США, - Reuters
Москва отклонила предложение США в рамках мирного соглашения о полном контроле Вашингтона над Запорожской АЭС, что давало бы право Штатам распределять энергию между Украиной и РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники Reuters.
"Россия отклонила предложение США, согласно которому Вашингтон контролировал бы станцию и распределял свою электроэнергию как между Россией, так и между Украиной", - сообщило издание.
При этом известно, что Россия настаивает на собственном контроле над Запорожской АЭС. Зато в Кремле предлагают, что таким образом Украина получала бы электроэнергию по низким ценам.
"Москва настаивает на том, что она контролирует станцию, предлагая Украине дешевую электроэнергию, предложение, которое Киев считает неприемлемым", - добавили в Reuters.
Агентство также отмечает, что, по данным источников, вопрос ЗАЭС в мирных переговорах является таким же проблемным, как и вопрос территорий. Именно по этим двум ключевым пунктам труднее всего найти компромисс с агрессором, поскольку РФ твердо стоит на своем, а Киев не собирается уступать.
Ситуация с Запорожской АЭС
Как известно, Россия оккупировала Запорожскую атомную электростанцию 4 марта 2022 года. С тех пор станция находится под контролем РФ, что неоднократно вызывало беспокойство Украины и международного сообщества из-за рисков ядерной безопасности.
В рамках мирного соглашения Вашингтон предложил вариант совместного управления Запорожской АЭС с участием Украины, России и США. В то же время президент Владимир Зеленский заявлял, что такой подход является несправедливым и неприемлемым.
Москва в свою очередь настаивает на том, чтобы электроэнергию, которую будет производить Запорожская АЭС, Украина и Россия разделили между собой.
Позиция Киева - Запорожская АЭС остается под контролем Украины, и только Украина имеет право ее эксплуатировать, о чем заявил председатель правления "Энергоатома" Павел Ковтонюк.
Отметим, что накануне стало известно, что Россия пытается легализовать оккупацию ЗАЭС, создавая условия для возобновления производства электроэнергии и подключения ее к своей энергосистеме.