ua en ru
Сб, 07 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Россия отказалась передавать Запорожскую АЭС под полный контроль США, - Reuters

Суббота 07 февраля 2026 01:34
UA EN RU
Россия отказалась передавать Запорожскую АЭС под полный контроль США, - Reuters Фото: Запорожская АЭС стала камнем преткновения в мирных переговорах (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Москва отклонила предложение США в рамках мирного соглашения о полном контроле Вашингтона над Запорожской АЭС, что давало бы право Штатам распределять энергию между Украиной и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники Reuters.

Читайте также: Оккупанты запускают дроны с ЗАЭС и держат на станции технику и оружие

"Россия отклонила предложение США, согласно которому Вашингтон контролировал бы станцию и распределял свою электроэнергию как между Россией, так и между Украиной", - сообщило издание.

При этом известно, что Россия настаивает на собственном контроле над Запорожской АЭС. Зато в Кремле предлагают, что таким образом Украина получала бы электроэнергию по низким ценам.

"Москва настаивает на том, что она контролирует станцию, предлагая Украине дешевую электроэнергию, предложение, которое Киев считает неприемлемым", - добавили в Reuters.

Агентство также отмечает, что, по данным источников, вопрос ЗАЭС в мирных переговорах является таким же проблемным, как и вопрос территорий. Именно по этим двум ключевым пунктам труднее всего найти компромисс с агрессором, поскольку РФ твердо стоит на своем, а Киев не собирается уступать.

Ситуация с Запорожской АЭС

Как известно, Россия оккупировала Запорожскую атомную электростанцию 4 марта 2022 года. С тех пор станция находится под контролем РФ, что неоднократно вызывало беспокойство Украины и международного сообщества из-за рисков ядерной безопасности.

В рамках мирного соглашения Вашингтон предложил вариант совместного управления Запорожской АЭС с участием Украины, России и США. В то же время президент Владимир Зеленский заявлял, что такой подход является несправедливым и неприемлемым.

Москва в свою очередь настаивает на том, чтобы электроэнергию, которую будет производить Запорожская АЭС, Украина и Россия разделили между собой.

Позиция Киева - Запорожская АЭС остается под контролем Украины, и только Украина имеет право ее эксплуатировать, о чем заявил председатель правления "Энергоатома" Павел Ковтонюк.

Отметим, что накануне стало известно, что Россия пытается легализовать оккупацию ЗАЭС, создавая условия для возобновления производства электроэнергии и подключения ее к своей энергосистеме.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Война в Украине
Новости
Морозы до -25 возвращаются: когда ждать пик холодов и как скоро потеплеет
Морозы до -25 возвращаются: когда ждать пик холодов и как скоро потеплеет
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ