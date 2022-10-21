Риск подрыва Каховской ГЭС и анонс рекордной финпомощи Украине: новости за 20 октября

США намерены принять крупнейший пакет помощи Украине

Конгрессмены США намерены выделить Украине крупный пакет финансовой помощи в размере 50 млрд долларов, которого бы хватило на весь следующий год.

На фоне опасений, что новый Конгресс может более скептически относиться к помощи Украине, законодатели от обеих партий рассчитывают принять крупнейший пакет помощи до января следующего года.

"Этой суммы будет достаточно, чтобы Украина пережила следующий год", - сказал сенатор-республиканец, осведомленный в этом вопросе.

Лиз Трасс подала в отставку с поста премьера Британии

Лиз Трасс, выступая на Даунинг-стрит, объявила о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании. Выборы нового премьер-министра Британии состоятся на следующей неделе.

По словам Трасс, она встретилась с главой Комитета Грэмом Брэди и договорилась о дате следующих выборов. Также она отметила, что будет возглавлять должность премьера, пока страна не изберет преемника.

Отмечается, что проблемы для Трасс начались после того, как первый канцлер Кваси Квартенг "напугал" финансовые рынки предложенным минибюджетом еще в конце сентября. После этого беспокойство консерваторов переросло в гнев внутри парламентской партии.

Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях против олигархов и родственников Путина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которые ввели в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно санкций против ряда россиян и российских компаний.

Указы датированы 19 октября. В перечень, принятый СНБО, вошли более 3800 физических и юридических лиц - 2507 и 1374 соответственно. В санкционном списке анонсировано появление довольно неожиданных фамилий олигархов России и очень большое количество компаний, предприятий и так далее.

В Полтаве предпринимателям могут отключать свет

В Полтаве предпринимателям отключат электроэнергию, если они не будут выключать внешнее освещение. 20 октября, в 15:00 улицы города начала патрулировать инспекция по благоустройству совместно с сотрудниками полиции.

"Предприниматели, которые не выключат наружное освещение и не будут реагировать на предписания и рекомендации, будут отключены от электроснабжения", - предупредил мэр Полтавы Александр Мамай.

Он также отметил, что такие меры являются крайними и понимания будут пытаться достичь при помощи переговоров.

Оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС, - Зеленский

Российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Это один из больших энергообъектов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, после подрыва дамбы могут пострадать сотни тысяч человек, может быть разрушено снабжение водой значительной части юга Украины. Кроме того, этот теракт может оставить ЗАЭС без воды для охлаждения. Даже работа канала, который поставляет воду в Крым, будет полностью остановлена.

Джонсон может побороться за должность британского премьера

После отставки Лиз Трасс за должность британского премьера и лидера Консервативной партии снова может побороться Борис Джонсон.

Джонсон намерен участвовать в выборах и считает, что это вопрос "национальных интересов". На данный момент он получает сигналы от своих сторонников. По данным The Times, Джонсон верит, что способен снова возглавить консерваторов. Также издание со ссылкой на нескольких членов Консервативной партии отмечает, что возвращение Джонсона вполне может состояться.

Мокрый снег сегодня накроет часть Украины: где ждать непогоду

В Украине в четверг 20 октября ожидается похолодание, в некоторых областях пройдет мокрый снег. Синоптики прогнозируют небольшой дождь в восточной части страны. Ночью в северных областях и в Карпатах местами ожидается мокрый снег. Только в Одесской, Николаевской и западных областях без осадков.

Согласно прогнозам синоптиков, днем ​​температура воздуха в Украине будет колебаться от 5 до 10 градусов выше нуля. В Закарпатье - до +12, а в южной части страны дневная температура повысится до +9...+14 градусов. Ночью колонка термометра покажет от 0 до +5, в южной части +4...+9.