США не видят заинтересованности России к переговорам с Украиной

США пока не видят интереса со стороны президента России Владимира Путина к переговорам с Украиной.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

"В какой-то момент война России против Украины кончится путем дипломатии. Но на данный момент мы не видим интереса со стороны Путина к значимой дипломатии", - заявил Блинкен.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с РФ, но только при правлении нового президента. Он сделал такое заявление после того, как Путин подписал договор о так называемом "вступлении в состав РФ новых территорий" - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в турецких СМИ появилась информация, что Анкара хочет организовать переговоры стран Запада с РФ, касающиеся Украины. При этом секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что проведение переговоров РФ с Западом о войне невозможно без участия Украины.

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