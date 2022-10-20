В Николаеве слышны взрывы: что известно

В четверг, 20 октября, в Николаеве раздаются взрывы. О них сообщили до объявления тревоги, о которой стало известно в 9.04.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media .

"В Николаеве было слышно звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Напомним, в Николаеве в ночь на 20 октября раздались взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Как сообщалось, ночью 20 октября российские оккупанты атаковали Николаевскую область дронами-камикадзе. Над регионом силы ПВО сбили 14 "шахедов".

Кроме того, вечером, 19 октября, в Николаеве был слышен громкий взрыв. Воздушную тревогу в регионе не объявляли. Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, оккупанты "решили вопрос" с памятником "Сотрудникам милиции".

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