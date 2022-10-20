Джонсон может побороться за должность британского премьера, - The Times

После отставки Лиз Трасс за должность британского премьера и лидера Консервативной партии снова может побороться Борис Джонсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Издание пишет, что Джонсон намерен участвовать в выборах и считает, что это вопрос "национальных интересов". На данный момент он получает сигналы от своих сторонников. По данным The Times, Джонсон верит, что способен снова возглавить консерваторов. Также издание со ссылкой на нескольких членов Консервативной партии отмечает, что возвращение Джонсона вполне может состояться.