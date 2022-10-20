Оккупанты вновь ударили по Запорожской области: ракета упала возле одной из школ

Российские войска утром 20 октября в очередной раз обстреляли Запорожскую область. Вражеская ракета упала на территории одной из школ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Российские террористы сегодня утром, около 7:20, нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в пгт Камышеваха. Информация о разрушениях и жертвах уточняется", - написал он.

Как сообщает Камышевахский поселковый совет, в результате удара повреждены жилые дома. Пострадавших, к счастью, нет.

Обновлено 9:37.

Тимошенко показал кадры последствий ракетного удара по территории школы. Он уточнил, что вследствие "прилета" жервт нет, но есть разрушенная гражданская инфраструктура и жилые дома.