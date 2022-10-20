В Генштабе заявляют о риске повторного наступления с Беларуси, но цель не Киев

Украинские военные не исключают повторное нападение оккупантов с Беларуси. Но целью в данном случае будет не Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление во время брифинга заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.

"Угроза восстановления ВС России наступления на северном направлении растет. На этот раз направление наступления может быть изменено западнее белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран партнеров", - сказал он.

По его словам, на территории Беларуси продолжаются меры по развертыванию авиационных подразделений, подразделений других родов войск, сил ВС России на соответствующих аэродромах и объектах военной инфраструктуры, в том числе на тех, которые переданы под полный контроль РФ.

"В рамках указанного на территории Беларуси проводятся мероприятия по подготовке к скрытой мобилизации. Белорусь продолжает предоставлять свою территорию для запуска баллистических ракет и дронов, разместила на своих аэродромах самолеты МиГ-31, которые могут быть вооружены крылатыми ракетами типа "Калибр", - добавил Громов.