Ризик підриву Каховської ГЕС та анонс рекордної фіндопомоги Україні: новини за 20 жовтня

США мають намір прийняти найбільший пакет допомоги Україні

Конгресмени США мають намір виділити Україні великий пакет фінансової допомоги у розмірі 50 млрд доларів, якого вистачило б на весь наступний рік.

На тлі побоювань, що новий Конгрес може скептичніше ставитися до допомоги Україні, законодавці від обох партій розраховують прийняти найбільший пакет допомоги до січня наступного року.

"Цієї суми буде достатньо, щоб Україна пережила наступний рік", - сказав сенатор-республіканець, обізнаний із цього питання.

Ліз Трасс подала у відставку з посади прем'єра Британії

Ліз Трасс, виступаючи на Даунінг-стріт, оголосила про свою відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії. Вибори нового прем'єр-міністра Британії відбудуться наступного тижня.

За словами Трасс, вона зустрілася з головою Комітету Гремом Бреді та домовилася про дату наступних виборів. Також вона зазначила, що очолюватиме посаду прем'єра, доки країна не обере наступника.

Зазначається, що проблеми для Трасс почалися після того, як перший канцлер Квасі Квартенг "налякав" фінансові ринки запропонованим мінібюджетом ще наприкінці вересня. Після цього занепокоєння консерваторів переросло у гнів усередині парламентської партії.

Зеленський ухвалив рішення РНБО про санкції проти олігархів та родичів Путіна

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, які ввели у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо санкцій проти низки росіян та російських компаній.

Укази датовані 19 жовтня. До переліку, прийнятого РНБО, увійшли понад 3800 фізичних та юридичних осіб - 2507 та 1374 відповідно. У списку санкцій анонсовано появу досить несподіваних прізвищ олігархів Росії і дуже велика кількість компаній, підприємств і так далі.

У Полтаві підприємцям можуть відключати світло

У Полтаві підприємцям відключать електроенергію, якщо вони не вимикатимуть зовнішнє освітлення. 20 жовтня, о 15:00, вулиці міста почала патрулювати інспекція з благоустрою спільно зі співробітниками поліції.

"Підприємці, які не вимикають зовнішнє освітлення і не реагуватимуть на розпорядження та рекомендації, будуть відключені від електропостачання", - попередив мер Полтави Олександр Мамай.

Він також зазначив, що такі заходи є крайніми і розуміння намагатимуться досягти за допомогою переговорів.

Окупанти замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС, - Зеленський

Російські терористи замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС. Це один із великих енергооб'єктів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, після підриву греблі можуть постраждати сотні тисяч людей, може бути зруйновано постачання води значною частиною півдня України. Крім того, цей теракт може залишити ЗАЕС без води для охолодження. Навіть роботу каналу, який постачає воду до Криму, буде повністю зупинено.

Джонсон може боротися за посаду британського прем'єра

Після відставки Ліз Трасс за посаду британського прем'єра та лідера Консервативної партії знову може поборотися Борис Джонсон .

Джонсон має намір брати участь у виборах і вважає, що це питання "національних інтересів". На цей момент він отримує сигнали від своїх прихильників. За даними The Times, Джонсон вірить, що здатний знову очолити консерваторів. Також видання з посиланням на кількох членів Консервативної партії зазначає, що повернення Джонсона цілком може відбутися.

Мокрий сніг сьогодні накриє частину України: де чекати на негоду

В Україні у четвер 20 жовтня очікується похолодання, у деяких областях пройде мокрий сніг. Синоптики прогнозують невеликий дощ у східній частині країни. Вночі у північних областях та у Карпатах місцями очікується мокрий сніг. Лише в Одеській, Миколаївській та західних областях без опадів.

Згідно з прогнозами синоптиків, вдень температура повітря в Україні коливатиметься від 5 до 10 градусів вище за нуль. На Закарпатті - до +12, а у південній частині країни денна температура підвищиться до +9...+14 градусів. Вночі стовпчик термометра покаже від 0 до +5, у південній частині +4...+9.