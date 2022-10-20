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Должно хватить на весь год. США намерены принять крупнейший пакет помощи Украине

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Вашингтон, Четверг 20 октября 2022 21:45
Должно хватить на весь год. США намерены принять крупнейший пакет помощи Украине Фото: США выделят Украине пакет помощи на 50 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Конгрессмены США намерены выделить Украине крупный пакет финансовой помощи в размере 50 млрд долларов, которого бы хватило на весь следующий год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

На фоне опасений, что новый Конгресс может более скептически относиться к помощи Украине, законодатели от обеих партий рассчитывают принять крупнейший пакет помощи до января следующего года.

"Этой суммы будет достаточно, чтобы Украина пережила следующий год", - сказал сенатор-республиканец, осведомленный в этом вопросе.

Новый пакет помощи, который, скорее всего, будет частью сводного законопроекта о расходах, может составить примерно 50 миллиардов долларов, сообщили помощники конгрессмена и источник, близкий к правительству Украины. Администрация Байдена еще не делала официального запроса на новое финансирование. Конгресс выделил Украине в общей сложности 65 миллиардов долларов с начала российского вторжения.

Ранее сообщалось, что республиканцы угрожают сократить помощь Украине в случае победы в промежуточных выборах США.

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