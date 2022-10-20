Россия забрала часть ПВО из Сирии. Это может повлиять на позицию Израиля по Украине, - NYT

Россия недавно перебросила из Сирии часть войск и техники, в том числе системы противовоздушной обороны. Это устранило одно из главных ограничений для израильских военных действий в Сирии и может изменить позицию Израиля по поводу помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание The New York Times .

О перебрасывании российских войск изданию стало известно от двух высокопоставленных западных дипломатов и высокопоставленного чиновника по обороне Израиля пожелавших быть анонимными. По словам двух из них, россияне вывели из Сирии от 1200 до 1600 солдат, другой же сказал, что вывели гораздо больше.

Кроме того, как сообщил израильский чиновник, россияне передислоцировали из Сирии в Украину нескольких своих командующих, а российское военное руководство стало менее вовлеченным в повседневное управление операциями в Сирии и в координации с Израилем.

Почему это так важно для Израиля

Израиль регулярно наносит удары по военным целям на территории Сирии с целью препятствования закреплению сил Ирана вблизи своей северо-восточной границы. Однако в 2018 году Россия перебросила в Сирию свои системы ПВО, что создало угрозу для израильских самолетов.

Как объясняет NYT, риск того, что российские ПВО могут быть использованы против израильских самолетов, сдерживало власти Израиля от военной поддержки Украины после полномасштабного российского вторжения.

Изменится ли позиция Израиля по отношению к Украине

После вывода систем С-300, по словам трех чиновников, российское влияние на Израиль в Сирии уменьшилось, тем самым изменило взгляды Израиля на помощь Украине. В частности, на днях израильский министр Нахман Шаи призвал оказать Украине военную помощь после того, как стало известно о поставках иранского оружия в Россию.

В среду, 19 октября, правительство Израиля заявило о готовности передать Украине системы раннего предупреждения о ракетных ударах, но отказалось предоставить оружие для противостояния агрессии РФ. " Израиль не будет поставлять оружейную систему в Украину из-за ряда операционных соображений", - пояснил такую позицию министр обороны Бени Ганц.

Как пишет NYT, эти " соображения " израильского правительства включают присутствие российской системы ПВО С-400, а также крупные военно-воздушные и военно-морские базы на западе Сирии. В то же время, израильские чиновники опасаются, что дальнейшее сворачивание российских сил в Сирии позволит Ирану расширить там свое влияние.

Также Израиль хочет избежать нарушения практики общения между своими и российскими командирами, чтобы избежать конфликтов и столкновений в воздухе. Кроме того, Израиль опасается, что Москва может ограничить еврейскую эмиграцию из России.