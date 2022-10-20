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Лиз Трасс подала в отставку с поста премьера Британии

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Четверг 20 октября 2022 15:44
Лиз Трасс подала в отставку с поста премьера Британии Фото: Лиз Трасс, премьер Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Лиз Трасс, выступая на Даунинг-стрит, объявила о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Я понимаю... что, учитывая ситуацию, я не могу выполнить мандат, на который меня избрала Консервативная партия", - заявила Трасс.

Выборы нового премьер-министра Британии состоятся на следующей неделе.

По словам Трасс, она встретилась с главой Комитета Грэмом Брэди и договорилась о дате следующих выборов. Также она отметила, что будет возглавлять должность премьера, пока страна не изберет преемника.

Отмечается, что проблемы для Трасс начались после того, как первый канцлер Кваси Квартенг "напугал" финансовые рынки предложенным минибюджетом еще в конце сентября. После этого беспокойство консерваторов переросло в гнев внутри парламентской партии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Politico, в Британии члены Консервативной партии недовольны работой Лиз Трасс в должности премьер-министра. Несмотря на все, премьер заявила, что не намерена уходить в отставку и планирует повести партию на парламентские выборы.

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