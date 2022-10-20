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РФ перебрасывает в Беларусь на аэродром комплексы С-300 и другую технику (фото)

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Четверг 20 октября 2022 15:26
РФ перебрасывает в Беларусь на аэродром комплексы С-300 и другую технику (фото) Фото: Россия перебрасывает войска в Беларусь на аэродром Зябровка (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В последний месяц войска РФ активно преображают военный аэродром в Зябровке под Гомелем в Беларуси, куда прибывают российские войска. Буквально за месяц там появилось несколько песчаных насыпей, строительные работы продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

"На самом деле российская военная техника и живая сила прибыли в Зябровку полторы недели назад. Русские живут там с весны, но в ограниченном количестве. Доступ к авиабазе закрыт, как и прежде. Как стояли, так и стоят российские войска, но сейчас больше техники и людей", - отметил источник в Гомельском районе.

РФ перебрасывает в Беларусь на аэродром комплексы С-300 и другую технику (фото)Судя по фото, что в северной части аэродрома строятся песчаные насыпи. Причем песок не привозят извне, а берут прямо из карьеров на аэродроме.

Подобные сооружения в виде насыпей можно увидеть, например, в в/ч 1146 зенитно-ракетного полка, выполняющего задачи по охране Островецкой АЭС. Там на насыпях установлены радиолокационные станции, которые используются для идентификации целей и наведения ракет.

РФ перебрасывает в Беларусь на аэродром комплексы С-300 и другую технику (фото)На спутниковом снимке видно, что на территории аэродрома в Зябравке увеличилось количество военных грузовиков, расширилась территория военного городка, видно наличие зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

РФ перебрасывает в Беларусь на аэродром комплексы С-300 и другую технику (фото)

Сегодня стало известно, что украинские военные не исключают повторное нападение оккупантов из Беларуси. Но целью в данном случае будет не Киев.

Также мы писали, что российская ЧВК "Вагнера" из-за угрозы "кадрового голода" начала срочно проводить подготовку новых заключенных для отправки на войну против Украины.

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