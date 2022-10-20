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Оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС, - Зеленский

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Киев, Четверг 20 октября 2022 20:12
Оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Это один из больших энергообъектов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление перед Европейским советом.

"У нас есть информация, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Это один из больших энергообъектов. Дамба этой ГЭС содержит объемы около 18 млн кубометров воды. Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне затопления окажутся около 80 населенных пунктов, включая Херсон", - заявил Зеленский.

По его словам, после подрыва дамбы могут пострадать сотни тысяч человек, может быть разрушено снабжение водой значительной части юга Украины. Кроме того, этот теракт может оставить ЗАЭС без воды для охлаждения. Даже работа канала, который поставляет воду в Крым, будет полностью остановлена.

"Последствия этого теракта могут стать такими, что его будут называть исторической катастрофой. По нашей информации, Россия подготовила все, чтобы совершить этот теракт. Украинских работников выбросили из Каховской ГЭС, там только россияне, они полностью все контролируют", - отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что действовать необходимо немедленно, чтобы у России не было возможности реализовать эту катастрофу. Также Зеленский призвал создать международную наблюдательную миссию, вернуть на Каховскую ГЭС украинский персонал, а также обеспечить разминирование агрегатов и дамбы.

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