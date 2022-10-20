США осмотрели обломки иранских дронов, которые РФ использовала в Украине, - WP

Правительство США изучило обломки иранских беспилотников, которые удалось сбить в Украине и углубило свои знания в этой сфере.

Информация о структуре и технологии беспилотников может оказаться решающей для того, чтобы помочь США и их украинским союзникам лучше идентифицировать и окончательно победить их, прежде чем они смогут достичь своих целей. Официальные лица заявили, что этот процесс использовался в прошлом для изучения оружия, развернутых ставленниками Ирана в конфликтах на Ближнем Востоке. Люди, опрошенные для отчета, говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить сбор секретной информации.

Беспилотные летательные аппараты "Shahed-136", использованные на этой неделе во время атак на столицу Украины, нацелили на электростанции и другие коммунальные услуги, убив по меньшей мере четырех человек, сообщили власти. Их использование российскими войсками подчеркнуло рост связей между Москвой и Тегераном, вызвав беспокойство западных лидеров, чьи санкции и другие карательные экономические меры резко подорвали способность Кремля восстановить свою армию после восьми месяцев войны.

"Беспилотники иранского производства запускаются с трех российских военных баз в Крыму и еще одной позиции в Беларуси", - заявил украинский чиновник.

Непонятно, как США получили доступ к обломкам беспилотника, хотя Пентагон тесно сотрудничает с украинскими военными и поддерживает небольшое административное присутствие в посольстве США в Киеве.

Украина обратилась к ООН с просьбой исследовать обломки беспилотника, чтобы определить страну происхождения самолета. В письме с пятницы посол Украины в ООН пригласил экспертов посетить Украину как можно быстрее, чтобы осмотреть найденные беспилотники иранского происхождения. Утверждается, что передача беспилотников по Ирану нарушит как санкции ООН против Ирана, так и условия резолюции Совета Безопасности ООН по иранскому ядерному соглашению от 2015 года.