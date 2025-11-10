РФ атаковала энергетику Украины, а Зеленский ввел санкции: новости за выходные

Масштабный удар РФ по энергетике

В ночь на 8 ноября Россия в очередной раз совершила комбинированную атаку по Украине. По украинской украинской энергетике летели дроны и ракеты, что привело к аварийным отключениям света в ряде областей.

В Киеве дважды вводили экстренные отключения, а Кременчуг и вовсе остался без света. Харьков вечером того дня тоже столкнулся с блэкаутом, а также в городе два дня подряд не работало метро.

Помимо этого, субботняя атака РФ вызвала масштабные задержки поездов в Украине, сбой в системе таможне, а также усиление отключений света по стране.

В Украине прекратили работать ТЭС, атакованы и другие объекты

В субботу в ПАО "Центрэнерго" сообщили, что россияне совершили самый массированный удар по их двум ТЭС. В результате оба объекта остановились и на неопределенный срок прекратили генерацию электроэнергии.

Также враг ударил по ТЭС ДТЭК. В компании рассказали, что оборудование получило серьезные повреждения.

Помимо этого россияне продолжали бить и в ночь на воскресенье. Днем основатель компании "Клиар Энерджи" Андрей Гриненко заявил, что три дрона атаковали первую крупную ТЭЦ в Украине, работающую на биомассе.

Украина имеет планы "Б" и "В" по обороне Покровска

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что интенсивность боев в Покровске действительно уменьшилась. Но подчеркнул, что это не значит, что россияне отказалась от планов оккупировать город.

По его словам, украинское командование имеет планы на случай тех или иных вариантов развития событий.

Зеленский ввел новые санкции против лиц из РФ и не только

В воскресенье президент Владимир Зеленский подписал новые указ санкциях Украины.

Под ограничения попали представители правительственных структур РФ, "кошельки" диктатора РФ Владимира Путина, коллаборационисты и лица, причастные к грабежу на временно оккупированных территориях.

Например, санкции были введены спецпредставителя Путина - Кирилла Дмитриева.

Путин может пойти на одну из стран Европы

В интервью The Guardian президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Кремля Владимир Путин увяз в военной компании против Украины. По этой причине он может решиться на еще одно нападение - открыть второй фронт против другой европейской страны еще до того, как будет завершена война в Украине.

Также глава государства считает, что рост гибридных атак с дронами в Европе связан с отсутствием у РФ прогресса на передовой.

К слову, в воскресенье глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал сделать страны "готовой к войне" на фоне роста угрозы со стороны РФ.

Китай идет навстречу США

В воскресенье стало известно, что Китай приостановил действие запрета на экспорт в США галлия, германия, сурьмы, сверхтвердых материалов и других редкоземельных металлов, которые было запрещено экспортировать с декабря 2024 года. Запрет снят сроком на 1 год.

Украинская ракета "Фламинго" превосходит Tomahawk

Издание The Independent опубликовало материал, в котором говорится, что украинская крылатая ракета "Фламинго", которую начала производить компания Fire Point, по некоторым показателям превосходит американскую крылатую ракету Tomahawk.

По данным СМИ, речь идет как минимум о дальности и размеру боевой части.