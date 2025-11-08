ua en ru
Массированная атака РФ: Кременчуг остался без света после удара по энергетике

Кременчуг, Суббота 08 ноября 2025 08:20
UA EN RU
Массированная атака РФ: Кременчуг остался без света после удара по энергетике Фото: Кременчуг остался без света после атаки России (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Вследствие нового российского удара по энергетической инфраструктуре весь Кременчуг остался без электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Кременчуга Виталия Малецкого.

"Враг продолжает наносить удары по энергетическим объектам Украины. На этот раз под атаку попал и наш район. Сейчас электроснабжение отсутствует на всей территории города. Ожидаем официальную информацию о последствиях от Полтавской ОГА и энергетиков", - отметил мэр города.

В то же время городские власти проводят все необходимые мероприятия, чтобы обеспечить работу систем водоснабжения, водоотведения и отопления в условиях полного отсутствия электричества.

Также разворачивается работа пунктов несокрушимости для жителей города.

Все коммунальные и аварийные службы, по данным городского головы привлечены к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и работают в усиленном режиме.

"Как бы враг не пытался нас сломать - мы выстоим, мы сильны. Больше информации предоставлю после получения официальных данных от ОВА и энергетиков", - добавил Малецкий.

Горишние Плавни также без света

Горишнеплавновский городской совет сообщил, что в результате вражеской атаки произошло значительное повреждение объектов энергетической инфраструктуры, от которых был запрошен город Горишни Плавни, который находится недалеко от Кременчуга.

"Быстрое восстановление электроснабжения пока не ожидается. Специалисты работают над выяснением технических проблем и возможностей проведения ремонтных работ", - отметили в горсовете.

Жителей просят сохранять спокойствие, беречь заряд устройств, экономно использовать ресурсы и следить за обновлениями на официальных страницах.

Обновлено в 8:32.

Председатель Полтавской ОГА Владимир Когут рассказал, что сегодня ночью враг нанес массированный удар по Полтавщине.

Целился в объекты энергетической инфраструктуры. По его данным, в результате вражеских действий РФ один человек травмирован, ему оказывается необходимая помощь.

Кроме того, из-за атаки в области введены специальные графики аварийного отключения света.

В Кременчугской громаде, по данным главы ОГА, отсутствует поставка электричества, воды и частично отопления. В ближайшее время будет организован подвоз воды для населения.

В городе не работает электротранспорт, в связи с чем на маршруты выведены дополнительные единицы автобусов.

Атака на Украину

В ночь на 8 ноября РФ снова атаковала Украину дронами и ракетами. О взрывах сообщали, в частности, в Днепре, Харьковской и Сумской областях.

В течение целой ночи россияне атаковали Украину дронами и ракетами. Все что известно на сейчас о комбинированной атаке врага, можно узнать в материале РБК-Украина.

Российская Федерация Кременчуг Война России против Украины Отключения света
