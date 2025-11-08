ua en ru
В Харькове массово пропал свет, на улицах тотальный блэкаут

Украина, Суббота 08 ноября 2025 21:48
В Харькове массово пропал свет, на улицах тотальный блэкаут Иллюстративное фото: в Харькове нет света (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Харькове вечером 8 ноября исчез свет почти во всем городе. Улицы погрузились в темноту, сообщается об очень малом напряжении в электросети.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Свет отсутствует в большинстве районов Харькова. Там, где есть электричество - наблюдается сильное мигание освещения. В сети очень низкое напряжение, сообщают жители Харькова в городских каналах и пабликах.

Также отмечается, что в некоторых районах отсутствует водоснабжение. Экстренные службы находятся на местах и занимаются ликвидацией проблемы.

Харьковские власти пока не комментировали ситуацию. Харьковчан просят звонить на городской экстренный номер 1562 в случае, если произошла действительно срочная проблема: телефонные сети могут быть перегружены из-за большого количества обращений.

Российские теракты и отключения света

В ночь на 8 ноября российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину, ударив по энергетической инфраструктуре и жилым районам. Из-за теракта РФ было введено отключение света в ряде регионов.

Также из-за российского теракта все ТЭС "Центрэнерго" остановились и пока не генерируют электроэнергию. Речь идет о Трипольской ТЭС в Киевской области и Змиевской ТЭС в Харьковской области. Последняя как раз обеспечивает электроэнергией областной центр, поэтому исчезновение света напрямую связано с российским терактом, который вывел ТЭС из строя.

