В Харькове массово пропал свет, на улицах тотальный блэкаут
В Харькове вечером 8 ноября исчез свет почти во всем городе. Улицы погрузились в темноту, сообщается об очень малом напряжении в электросети.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Свет отсутствует в большинстве районов Харькова. Там, где есть электричество - наблюдается сильное мигание освещения. В сети очень низкое напряжение, сообщают жители Харькова в городских каналах и пабликах.
Также отмечается, что в некоторых районах отсутствует водоснабжение. Экстренные службы находятся на местах и занимаются ликвидацией проблемы.
Харьковские власти пока не комментировали ситуацию. Харьковчан просят звонить на городской экстренный номер 1562 в случае, если произошла действительно срочная проблема: телефонные сети могут быть перегружены из-за большого количества обращений.
Российские теракты и отключения света
В ночь на 8 ноября российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину, ударив по энергетической инфраструктуре и жилым районам. Из-за теракта РФ было введено отключение света в ряде регионов.
Также из-за российского теракта все ТЭС "Центрэнерго" остановились и пока не генерируют электроэнергию. Речь идет о Трипольской ТЭС в Киевской области и Змиевской ТЭС в Харьковской области. Последняя как раз обеспечивает электроэнергией областной центр, поэтому исчезновение света напрямую связано с российским терактом, который вывел ТЭС из строя.