Уже била по целям в России. СМИ раскрыли преимущества ракеты "Фламинго" над Tomahawk

Украина, Воскресенье 09 ноября 2025 16:49
Уже била по целям в России. СМИ раскрыли преимущества ракеты "Фламинго" над Tomahawk Фото: полет крылатой ракеты "Фламинго" (Fire Point)
Автор: Антон Корж

Украинская крылатая ракета "Фламинго", которую начала производить компания Fire Point, по некоторым показателям превосходит американскую крылатую ракету Tomahawk. В частности - по дальности и по размеру боевой части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Independent.

Издание отмечает, что "Фламинго" с заявленной дальностью полета в 3000 километров и боевой нагрузкой в более тонны - это одна из самых новых разработок Украины. Она оснащена советским турбовинтовым двигателем и может летать со скоростью в 900 километров в час.

Но несмотря на то, что ракета изготовлена с применением старых советских технологий, совмещенных с современными разработками, она стоит столько же, сколько американская крылатая ракета Tomahawk. Однако значительно превосходит ее как по дальности, так и по весу БЧ: 3000 км против 1500 км и 1100 кг против 500 кг.

Еще одно преимущество - эти ракеты полностью контролируют исключительно украинские вооруженные силы. Союзники не способны ограничить их использование против целей в глубине России, как это делали США с ракетами ATACMS и Франция и Великобритания с ракетами Storm Shadow.

"Киев может стрелять из "Фламинго" по любой цели, которую пожелает поразить. Он не ограничен тем, что, по словам "союзников" Украины, он может и не может делать в борьбе с российскими войсками вторжения", - пишет издание.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, сейчас Украина производит самостоятельно более 60% дальнобойного оружия. А представители Fire Point говорят, что эта ракета может не соответствовать каким-то стандартам, но это никого не волнует.

"Когда тебе целят в голову, ты не думаешь о стандартах, ты думаешь, что "это должно работать". Нам было безразлично, соответствуем ли мы стандартам НАТО. Нас интересовало лишь то, чтобы наше оружие было эффективным на передовой, а не на бумаге. В результате мы смогли создать очень эффективное оружие", - пояснила изданию технический директор компании.

Дальнобойное оружие Украины: ракета "Фламинго"

Напомним, еще в сентябре президент Зеленский сообщил, что Украина активно разрабатывает дальнобойное вооружение. Последние испытания прошли успешно, и следующий этап - запуск серийного производства.

Также Украина начала серийное производство крылатых ракет "Фламинго" с дальностью полета до 3000 километров. По словам Зеленского, на массовое производство выйдут до конца года.

"Фламинго" имеет следующие (публично заявленные) технические характеристики:

  • Дальность: 3000 км
  • Время в воздухе: более 4 часов
  • Максимальная скорость: 950 км/ч
  • Крейсерская скорость: 850-900 км/ч
  • Размах крыла: 6 метров
  • Максимальный взлетный вес: 6 тонн
  • Вес боевой части: 1 тонна

Кроме того, по словам президента, Украина уже девять раз наносила удары с использованием ракеты "Фламинго" - сейчас это лучшая украинская крылатая ракета.

