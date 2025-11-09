Украинская крылатая ракета "Фламинго", которую начала производить компания Fire Point, по некоторым показателям превосходит американскую крылатую ракету Tomahawk. В частности - по дальности и по размеру боевой части.

Издание отмечает, что "Фламинго" с заявленной дальностью полета в 3000 километров и боевой нагрузкой в более тонны - это одна из самых новых разработок Украины. Она оснащена советским турбовинтовым двигателем и может летать со скоростью в 900 километров в час.

Но несмотря на то, что ракета изготовлена с применением старых советских технологий, совмещенных с современными разработками, она стоит столько же, сколько американская крылатая ракета Tomahawk. Однако значительно превосходит ее как по дальности, так и по весу БЧ: 3000 км против 1500 км и 1100 кг против 500 кг.

Еще одно преимущество - эти ракеты полностью контролируют исключительно украинские вооруженные силы. Союзники не способны ограничить их использование против целей в глубине России, как это делали США с ракетами ATACMS и Франция и Великобритания с ракетами Storm Shadow.

"Киев может стрелять из "Фламинго" по любой цели, которую пожелает поразить. Он не ограничен тем, что, по словам "союзников" Украины, он может и не может делать в борьбе с российскими войсками вторжения", - пишет издание.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, сейчас Украина производит самостоятельно более 60% дальнобойного оружия. А представители Fire Point говорят, что эта ракета может не соответствовать каким-то стандартам, но это никого не волнует.