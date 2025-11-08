ua en ru
Сб, 08 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

На границе с Украиной остановили работу пунктов пропуска: в чем причина

Суббота 08 ноября 2025 13:58
UA EN RU
На границе с Украиной остановили работу пунктов пропуска: в чем причина Иллюстративное фото: на границе с Украиной остановили работу пунктов пропуска (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Въезд и выезд граждан через пункты пропуска на границе Украины временно приостановлен в результате сбоя в работе базы данных таможни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Причина - неисправность системы оформления граждан и транспортных средств на въезд в Украину и выезд за ее пределы.

Как отмечают в соответствующих службах, специалисты уже работают над восстановлением работы базы данных. После устранения проблемы пропускные операции будут восстановлены в полном объеме.

Гражданам и перевозчикам рекомендуют учитывать временные ограничения при планировании поездок и следить за дальнейшими официальными обновлениями.

Обновлено в 14:20

"Причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал технический сбой с электропитанием после масштабного вражеского обстрела энергообъектов", - уточнила Государственная таможенная служба.

Специалисты уже работают над устранением последствий атаки. В ближайшее время пункты пропуска заработают в штатном режиме.

Ранее мы писали, что Польша подключила пункт пропуска "Хребенне-Рава-Русская" к европейской системе Entry/Exit System (EES).

Что известно о EES

Европейский Союз запустил новую биометрическую систему контроля EES, которая заменяет традиционные штампы в паспортах и автоматически фиксирует данные о въезде и выезде граждан третьих стран, в частности украинцев.

Система официально заработала 12 октября 2025 года на внешних границах ЕС - в частности на участках с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Во время первого пересечения границы путешественники проходят регистрацию с фотографированием и снятием отпечатков пальцев, после чего все последующие проверки осуществляются автоматически.

Ранее сообщалось, что Румыния продлила ограничение движения на пункте пропуска "Солотвино-Сигету Мармацией" из-за ремонта моста через Тису. Работы продлятся 33 дня - с 27 октября, а движение автомобилей будет перекрыто ежедневно с 09:00 до 15:30. Для пешеходов пересечение останется открытым в обычном режиме.

Читайте РБК-Украина в Google News
Граница с Украиной
Новости
Аварийные или почасовые отключения? Что происходит со светом в Украине и как проверить график
Аварийные или почасовые отключения? Что происходит со светом в Украине и как проверить график
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины