На границе с Украиной остановили работу пунктов пропуска: в чем причина
Въезд и выезд граждан через пункты пропуска на границе Украины временно приостановлен в результате сбоя в работе базы данных таможни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Причина - неисправность системы оформления граждан и транспортных средств на въезд в Украину и выезд за ее пределы.
Как отмечают в соответствующих службах, специалисты уже работают над восстановлением работы базы данных. После устранения проблемы пропускные операции будут восстановлены в полном объеме.
Гражданам и перевозчикам рекомендуют учитывать временные ограничения при планировании поездок и следить за дальнейшими официальными обновлениями.
Обновлено в 14:20
"Причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал технический сбой с электропитанием после масштабного вражеского обстрела энергообъектов", - уточнила Государственная таможенная служба.
Специалисты уже работают над устранением последствий атаки. В ближайшее время пункты пропуска заработают в штатном режиме.
Ранее мы писали, что Польша подключила пункт пропуска "Хребенне-Рава-Русская" к европейской системе Entry/Exit System (EES).
Что известно о EES
Европейский Союз запустил новую биометрическую систему контроля EES, которая заменяет традиционные штампы в паспортах и автоматически фиксирует данные о въезде и выезде граждан третьих стран, в частности украинцев.
Система официально заработала 12 октября 2025 года на внешних границах ЕС - в частности на участках с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.
Во время первого пересечения границы путешественники проходят регистрацию с фотографированием и снятием отпечатков пальцев, после чего все последующие проверки осуществляются автоматически.
Ранее сообщалось, что Румыния продлила ограничение движения на пункте пропуска "Солотвино-Сигету Мармацией" из-за ремонта моста через Тису. Работы продлятся 33 дня - с 27 октября, а движение автомобилей будет перекрыто ежедневно с 09:00 до 15:30. Для пешеходов пересечение останется открытым в обычном режиме.