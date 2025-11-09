Оборона Покровска: Сырский сделал заявление о планах "Б" и "В"

Интенсивность боев в Покровске действительно уменьшилась, но это не значит, что россияне отказались от планов оккупировать город. Украинское командование имеет планы на случаи тех или иных вариантов развития событий.

По его словам, Покровск сейчас - это сплошной укрепленный район. Есть несколько мест, где россиянам удалось пролезть через инженерные заграждения, но в ВСУ знают, где именно эти места - поэтому ситуация в целом контролируемая.

"Конечно, есть и план "Б" и план "В" - для всех вариантов развития событий", - сказал он.

При этом Сырский подтвердил, что интенсивность атак оккупантов в районе Покровска снизилась. Однако это не означает, что россияне стали меньше думать об оккупации города. В этом районе враг сосредоточил 50 тысяч единиц живой силы, при том что с октября положил там 30 тысяч голов личного состава.

Головко добавил, что сам сейчас почти все время находится в Покровске. В город завели 425-й штурмовой полк, который очень эффективно действует. Логистические пути в город восстановлены и переориентированы, ситуацию в районе боевых действий оценивают трижды в сутки. Поэтому нет оснований для панических настроений, заверил он.