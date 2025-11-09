Оборона Покровска: Сырский сделал заявление о планах "Б" и "В"
Интенсивность боев в Покровске действительно уменьшилась, но это не значит, что россияне отказались от планов оккупировать город. Украинское командование имеет планы на случаи тех или иных вариантов развития событий.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский в эфире телемарафона "ТСН. Неделя".
По его словам, Покровск сейчас - это сплошной укрепленный район. Есть несколько мест, где россиянам удалось пролезть через инженерные заграждения, но в ВСУ знают, где именно эти места - поэтому ситуация в целом контролируемая.
"Конечно, есть и план "Б" и план "В" - для всех вариантов развития событий", - сказал он.
При этом Сырский подтвердил, что интенсивность атак оккупантов в районе Покровска снизилась. Однако это не означает, что россияне стали меньше думать об оккупации города. В этом районе враг сосредоточил 50 тысяч единиц живой силы, при том что с октября положил там 30 тысяч голов личного состава.
Головко добавил, что сам сейчас почти все время находится в Покровске. В город завели 425-й штурмовой полк, который очень эффективно действует. Логистические пути в город восстановлены и переориентированы, ситуацию в районе боевых действий оценивают трижды в сутки. Поэтому нет оснований для панических настроений, заверил он.
Отметим, что темпы наступления российских войск на Покровском направлении действительно замедлились, однако аналитики предполагают, что в ближайшие дни они снова могут вырасти. В частности враг может нацелиться на Мирноград, считают в ВСУ.
Силы обороны продолжают удерживать позиции в пределах Покровско-Мирноградской агломерации, однако ситуация остается напряженной. Российские подразделения проникли в город, но украинские войска активно ведут бои, выбивая оккупантов. Координация действий между различными подразделениями остается ключевой задачей.