Путин в тупике, он может напасть на Европу во время войны в Украине, - Зеленский

Киев, Воскресенье 09 ноября 2025 22:53
Путин в тупике, он может напасть на Европу во время войны в Украине, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Российский диктатор Владимир Путин увяз в военной кампании против Украины. Поэтому может решиться на еще одно нападение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в интервью для The Guardian.

По его словам, сейчас Кремль ведет гибридную войну против Европы. А также проверяет на прочность натовские "красные линии".

Не исключено, что Россия может открыть второй фронт против другой европейской страны еще до окончания войны в Украине, считает президент.

"Я верю в это. Он может это сделать. Нам нужно забыть о всеобщем европейском скептицизме, что Путин сначала хочет оккупировать Украину, а затем может пойти куда-то еще. Он может делать и то, и другое одновременно", - сказал Зеленский.

По его мнению, рост гибридных атак с дронами в Европе связан с отсутствием у России прогресса на передовой.

"Путин находится в тупике с точки зрения реального успеха. Для него это скорее патовая ситуация. Поэтому эти неудачи могут побудить его искать другие территории. Нам очень трудно, но мы дома и защищаемся", - сказал он.

Он также добавил, что нынешнему режиму в России нужен внешний враг, чтобы сплотить страну вокруг Путина. Который всегда считал Запад и США врагами, поэтому дружба с Россией - это не выход для США.

Что раньше говорил Зеленский о Путине

Ранее президент Украины рассказал, как объяснял Дональду Трампу, что Путин обманывает его насчет якобы успехов на фронте.

По его словам, украинская разведка выяснила, что Путин в частном порядке хвастался союзникам планами оккупировать весь Донбасс еще до 15 октября.

"У него недостаточно людей. Его сильные батальоны уничтожены. Сегодня на поле боя мы в основном остаемся там, где стояли в течение последних 2-3 месяцев", - добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский также ответил, боится ли он Трампа "как все остальные мировые лидеры". По его словам, с его стороны такого нет, потому что Украина и Америка - друзья, а не враги.

Владимир Зеленский Владимир Путин Война в Украине
