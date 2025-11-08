В Украине масштабные задержки поездов после атаки РФ: список рейсов
Вражеская атака по Полтавской области вызвала серьезные повреждения железнодорожной инфраструктуры, из-за чего ряд поездов дальнего и пригородного сообщения испытывает значительные задержки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
"В результате вражеских ударов по Полтавской области есть повреждения, по нескольким станциям отсутствует электроснабжение, есть повреждения контактной сети нескольких участков", - пояснили в УЗ.
Из-за этого ряд поездов будет иметь существенные задержки в пути, поскольку движение по указанным участкам возможно только тепловозами.
В частности известно, что пригородные рейсы на Полтавщине и Харьковщине будут следовать с возможными задержками ориентировочно 1,5-2 часа.
Железнодорожники также констатировали задержку поездов дальнего следования по состоянию на 8:00:
- № 720 Киев - Харьков +6:30 ч
- № 22/21 Харьков - Львов + 2:30 ч
- № 111/112 Львов - Изюм + 5:00 ч
- № 63/64 Львов - Харьков + 5 ч
- № 103/104 Гусаровка - Львов +4 ч
- № 17/18 Ужгород - Харьков +3:40 ч
- № 227/228 Гусаровка - Ивано-Франковск +3:30 ч.
Для пассажиров поездов №725 Харьков - Киев "Интерсити+" будет организована посадка по Полтаве, куда их доставят электропоездом.
Соответственно, пассажиры поезда №720 Киев - Харьков "Интерсити+" до конечной станции Харьков будут довезены из Полтавы электропоездом.
Также из-за последствий вражеских ударов поезд №72/71 Львов - Павлоград будет курсировать до станции Самар-Днепровский.
"Мы уже делаем все возможное, чтобы сократить отставание от графика", - отметили в УЗ.
Актуальную информацию о задержке поездов можно проследить по ссылке.
Обстрел Украины
В ночь на 8 ноября 2025 года Украина подверглась масштабной атаке со стороны России. Враг применил ракеты и беспилотники, чтобы нанести удар по энергетической инфраструктуре страны.
Это повлекло аварийные отключения электроэнергии в нескольких областях и значительные перебои в работе критически важных объектов.
Все что известно на сейчас о комбинированной атаке врага, можно узнать в материале РБК-Украина.
Стоит отметить, что массированная атака России оставила без света Кременчуг.