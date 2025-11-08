ua en ru
Сб, 08 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Украине масштабные задержки поездов после атаки РФ: список рейсов

Украина, Суббота 08 ноября 2025 08:31
UA EN RU
В Украине масштабные задержки поездов после атаки РФ: список рейсов Фото: в Украине после вражеского обстрела задерживается нихка поездов (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Карина Левицкая

Вражеская атака по Полтавской области вызвала серьезные повреждения железнодорожной инфраструктуры, из-за чего ряд поездов дальнего и пригородного сообщения испытывает значительные задержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"В результате вражеских ударов по Полтавской области есть повреждения, по нескольким станциям отсутствует электроснабжение, есть повреждения контактной сети нескольких участков", - пояснили в УЗ.

Из-за этого ряд поездов будет иметь существенные задержки в пути, поскольку движение по указанным участкам возможно только тепловозами.

В частности известно, что пригородные рейсы на Полтавщине и Харьковщине будут следовать с возможными задержками ориентировочно 1,5-2 часа.

Железнодорожники также констатировали задержку поездов дальнего следования по состоянию на 8:00:

  • № 720 Киев - Харьков +6:30 ч
  • № 22/21 Харьков - Львов + 2:30 ч
  • № 111/112 Львов - Изюм + 5:00 ч
  • № 63/64 Львов - Харьков + 5 ч
  • № 103/104 Гусаровка - Львов +4 ч
  • № 17/18 Ужгород - Харьков +3:40 ч
  • № 227/228 Гусаровка - Ивано-Франковск +3:30 ч.

Для пассажиров поездов №725 Харьков - Киев "Интерсити+" будет организована посадка по Полтаве, куда их доставят электропоездом.

Соответственно, пассажиры поезда №720 Киев - Харьков "Интерсити+" до конечной станции Харьков будут довезены из Полтавы электропоездом.

Также из-за последствий вражеских ударов поезд №72/71 Львов - Павлоград будет курсировать до станции Самар-Днепровский.

"Мы уже делаем все возможное, чтобы сократить отставание от графика", - отметили в УЗ.

Актуальную информацию о задержке поездов можно проследить по ссылке.

Обстрел Украины

В ночь на 8 ноября 2025 года Украина подверглась масштабной атаке со стороны России. Враг применил ракеты и беспилотники, чтобы нанести удар по энергетической инфраструктуре страны.

Это повлекло аварийные отключения электроэнергии в нескольких областях и значительные перебои в работе критически важных объектов.

Все что известно на сейчас о комбинированной атаке врага, можно узнать в материале РБК-Украина.

Стоит отметить, что массированная атака России оставила без света Кременчуг.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
Новости
Удары по энергетике, взрывы в Днепре и на востоке: все о комбинированной атаке РФ по Украине
Удары по энергетике, взрывы в Днепре и на востоке: все о комбинированной атаке РФ по Украине
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины