Писториус заявил, что Германия должна стать "готовой к войне" из-за угрозы со стороны России

Министр обороны Германии Борис Писториус призывает сделать страну "готовой к войне" на фоне роста угрозы со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Его инициатива вызвала острые политические дискуссии, хотя сам министр остается самым популярным политиком в ФРГ - даже несмотря на сопротивление внутри социал-демократической партии.

Писториус отмечает, что Германия должна укрепить оборону, ведь агрессивная политика Москвы и призывы США к большей самостоятельности Европы в сфере безопасности требуют конкретных действий.

После Второй мировой войны страна позиционировала себя как "мирный проект", однако сегодня эксперты признают, что Бундесвер остается недоукомплектованным и технически отсталым. Армии не хватает около 80 тысяч военнослужащих до запланированных 260 тысяч, которых планируют набрать в течение следующего десятилетия.

"Немцы хотели бы быть как Швейцария - экономически успешными, но политически нейтральными. Мы не готовы снова серьезно думать о войне", - прокомментировал однопартиец министра Зигмар Габриэль.

Чтобы частично решить проблему комплектования, Писториус предложил модель добровольной службы - компромисс между позицией партии, которая выступает против принудительного призыва, и необходимостью усилить армию. Однако эту инициативу заблокировал Христианско-демократический союз.

Позже правительственная коалиция выдвинула новую идею - частичный призыв через лотерею, но Писториус не поддержал и этот вариант.