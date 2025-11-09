ua en ru
Зеленский ввел "особые" санкции: в списке - Дмитриев, чиновники и издательства РФ

Украина, Воскресенье 09 ноября 2025 15:24
Зеленский ввел "особые" санкции: в списке - Дмитриев, чиновники и издательства РФ Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский подписал новые решения о санкциях Украины, которые он назвал "особыми".

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский сообщил в Telegram.

По его словам, под ограничения попали представители правительственных структур РФ, "кошельки" российского диктатора Владимира Путина, коллаборационисты и лица, причастные к грабежу на временно оккупированных территориях.

Президент отметил, что Россия пытается затянуть войну и одновременно легитимизировать оккупацию украинских территорий, в частности через пропаганду и фальшивые "санкционные" решения против украинских чиновников.

"Такое поведение России заслуживает значительно большего давления мира и расширения границ этого давления - как против всех источников и схем финансирования российской военной машины, так и против каждого человека, который распространяет пропаганду и затрудняет принятие решений, направленных на достижение настоящего мира", - подчеркнул президент.

Украина, по его словам, уже готовит предложения по новым санкциям для международных партнеров.

Отдельно Зеленский сообщил, что под санкции попали также российские издательства, которые занимаются оправданием агрессии и распространением российской пропаганды в мире.

"Все в России, что ориентировано на войну, должно быть заблокировано", - подытожил президент.

Против кого санкции

Первым указом введены санкции против восьми лиц, причастных к преступлениям против Украины и ее граждан.

Речь идет о лицах, которые присваивали имущество аграрного сектора, зерновые культуры, объекты культурного наследия, осуществляли информационные операции против нашего государства и внедряли российские образовательные стандарты с антиукраинским содержанием на временно оккупированных территориях.

Под ограничения попали российские чиновники, агент ФСБ, который занимается информационными диверсиями, представитель информационного управления Генштаба РФ, а также финансист Кирилл Дмитриев - приближенный к российскому руководству, который привлекает инвестиции РФ в стратегические сектора экономик других стран. В санкционный список внесены и те, кто публично оправдывает российскую агрессию.

Также в новых санкционных списках:

  • Александр Бугаев - первый заместитель министра просвещения РФ
  • Александр Зорин - генерал, представитель РФ в переговорной группе
  • Алексей Комков - глава 5-й службы ФСБ
  • Оксана Лут - министр сельского хозяйства РФ
  • Андрей Омельчук - заместитель министра науки
  • Александр Тупицкий - экс-глава Конституционного суда Украины

Также под санкции попали российские издательства "Вече", "Питер", "Книжный мир", "Центрполиграф" и "Яуза".

Президент Украины подчеркнул, что Киев передаст свои предложения по новым санкциям международным партнерам.

Вторым указом ограничительные меры введены против пяти российских издательств, которые занимаются пропагандой войны, распространяют кремлевские нарративы в мире и формируют антиукраинские настроения на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Санкции Украины против России

Напомним, в сентябре Украина ввела новые персональные санкции против лиц и компаний, которые поддерживают военно-промышленный комплекс, теневой флот и энергетический сектор России.

Президент Владимир Зеленский подписал два указа, предусматривающие ограничения в отношении иностранных спонсоров российской войны против Украины.

Вскоре после этого глава государства утвердил еще один пакет персональных и секторальных санкций против 35 физических и юридических лиц, связанных с госкорпорацией "Росатом" и российскими энергетическими структурами.

Кроме того, Украина полностью синхронизировала нынешние санкции с Канадой. Они охватывают 139 физических и юридических лиц, работающих на военную машину РФ, среди которых есть и родственники Владимира Путина.

На прошлой неделе был принят новый пакет санкций против России, направленный на энергетический сектор и производство электроники.

