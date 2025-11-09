Китай приостановил запрет на экспорт редкоземельных металлов в США

Иллюстративное фото: почти год назад Китай запретил экспорт в США (Getty Images)

Китай приостановил действие запрета на экспорт в Соединенные Штаты галлия, германия, сурьмы, сверхтвердых материалов и других редкоземельных металлов, которые было запрещено экспортировать с декабря 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что министерство торговли КНР сообщило 9 ноября, что приостанавливает экспортный запрет до 27 ноября 2025 года. До этого экспорт был запрещен с декабря 2024 года. Также министерство заявило о приостановлении проверок конечного пользователя и целевого назначения для экспорта графита "двойного использования", который осуществляется в Соединенные Штаты. Запрет снят сроком на один год.