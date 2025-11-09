Россияне атаковали дронами первую в Украине крупную ТЭЦ на биомассе (фото)

В ночь на 9 ноября российские оккупанты атаковали первую крупную ТЭЦ в Украине, работающую на биомассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook основателя компании "Клиар Энерджи" Андрея Гриненко.

Он рассказал, речь идет о ТЭЦ, которую компания построила в 2016 году. Сегодня ночью ее атаковали три вражеских дрона.

"Она стала эталоном для отрасли - первой крупной станцией на биомассе, которая доказала Украине: энергетическая независимость начинается с местных ресурсов", - пишет Гринченко.

Основатель "Клиар Энерджи" отметил, что для него этот проект всегда был особенно из-за людей, "которые создавали его с верой в сильную, самодостаточную страну".

К счастью, обошлось без пострадавших. В то же время на опубликованных фото видно, что на ТЭЦ есть повреждения.