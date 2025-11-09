Россияне атаковали дронами первую в Украине крупную ТЭЦ на биомассе (фото)
В ночь на 9 ноября российские оккупанты атаковали первую крупную ТЭЦ в Украине, работающую на биомассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook основателя компании "Клиар Энерджи" Андрея Гриненко.
Он рассказал, речь идет о ТЭЦ, которую компания построила в 2016 году. Сегодня ночью ее атаковали три вражеских дрона.
"Она стала эталоном для отрасли - первой крупной станцией на биомассе, которая доказала Украине: энергетическая независимость начинается с местных ресурсов", - пишет Гринченко.
Основатель "Клиар Энерджи" отметил, что для него этот проект всегда был особенно из-за людей, "которые создавали его с верой в сильную, самодостаточную страну".
К счастью, обошлось без пострадавших. В то же время на опубликованных фото видно, что на ТЭЦ есть повреждения.
Удары РФ по энергетике
Напомним, что этой осенью россияне вновь начали регулярные и массированные атаки по энергетике Украины.
В частности, в ночь на 8 ноября враг нанес комбинированный удар по энергетической инфраструктуре страны. По этой причине в ряде регионов были введены аварийные отключения света, а ряд населенных пунктов и вовсе остались без электроэнергии.
Днем в ПАО "Центрэнерго" сообщили, что все их две ТЭС остановились и не генерируют электроэнергию из-за обстрелов со стороны РФ. Причем там добавили, что это была самая масштабная атака за время войны.
Кроме того, в ДТЕК тоже рассказали, что россияне ударили по их теплоэлектростанции. В результате атаки серьезно повреждено оборудование.