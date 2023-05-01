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В результате ракетного удара по Павлограду погибли два человека, - Зеленский

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Павлоград, Понедельник 01 мая 2023 22:11
В результате ракетного удара по Павлограду погибли два человека, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В результате ракетного удара по Павлограду в Днепропетровской области погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Павлоград Днепропетровской области. Ракеты террористов унесли жизни двух человек, совсем молодых парней", - говорится в сообщении.

Зеленский выразил соболезнования семьям погибших.

"Еще сорок человек - женщины, дети, мужчины - получили помощь после ранений и травмирования", - добавил президент.

Как сообщалось, российские военные ночью 1 мая выпустили по Днепропетровской области ракеты. Враг дважды за ночь атаковали Павлоград и Павлоградский район. Первоначально было известно о 25 пострадавших, трое из которых – дети.

Из-за ракетных обстрелов Днепропетровской области во время массированной атаки Украины в понедельник, 1 мая, ранения получили уже 34 человека. Самой молодой из них - 8 лет.

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