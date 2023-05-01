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Экс-нардепа от ОПЗЖ Волошина будут судить за госизмену, ему грозит 15 лет тюрьмы

Новина українською →
Киев, Понедельник 01 мая 2023 10:30
Экс-нардепа от ОПЗЖ Волошина будут судить за госизмену, ему грозит 15 лет тюрьмы Фото: Олег Волошин (facebook com)
Автор: Мария Кучерявец

Бывшему народному депутату от запрещенной ОПЗЖ Олегу Волошину, который сбежал в Россию, грозит до 15 лет тюрьмы. Он предстанет перед судом за госизмену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР и СБУ.

"Работники ГБР завершили досудебное расследование по подозреваемому в государственной измене бывшему народному депутату Украины от запрещенной партии ОПЗЖ Олегу Волошину. Обвинительный акт направлен в суд", - заявили в ГБР.

Указано, что Служба безопасности совместно с ГБР собрала доказательную базу на бывшего народного депутата Верховной рады Украины ІХ созыва Олега Волошина.

Так, в течение 2020-2021 годов он активно способствовал высшему военно-политическому руководству РФ в проведении масштабной взрывной деятельности против Украины.

На основании собранных доказательств в суд направлен обвинительный акт по двум статьям УК:

  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
  • ч. 1 ст. 125 (нанесение умышленного легкого телесного повреждения).

По данным контрразведки СБУ, Волошин целенаправленно пытался манипулировать общественным мнением украинских граждан в интересах страны-агрессора.

В частности, находясь в рядах ОПЗЖ, он публично распространял кремлевские нарративы по общественно-политической ситуации в Украине.

Также в своих многочисленных сообщениях в соцсетях и выступлениях в телеэфирах Волошин пытался дискредитировать Украину на международной арене.

Кроме того, он публично оправдывал создание и деятельность террористических организаций "ЛДНР".

Кроме госизмены, экс-нардеп обвиняется в нанесении умышленных легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК Украины) за избиение ветерана АТО летом 2020 года направлено в суд.

По данным правоохранителей, накануне полномасштабного вторжения Волошин сбежал из Украины в РФ, где сейчас скрывается от правосудия.

В связи с этим прокуроры будут ходатайствовать о специальном судебном разбирательстве для привлечения злоумышленника к ответственности за преступления против нашего государства. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что 24 февраля 2023 года Верховная рада лишила Олега Волошина депутатского мандата.

Также мы писали, что экс-нардепу от запрещенной ОПЗЖ Олегу Волошину объявили подозрение в государственной измене.

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