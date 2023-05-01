Почему РФ возобновила массированные атаки и может ли вернуться в залп 60 ракет: мнение эксперта

В последние дни Россия вернулась к массированным обстрелам Украины. Это может быть связано с тем, что враг после "паузы" нарастил запасы, а также увеличил количество бригад, вовлеченных в подготовку ракет.

О том, почему массированные обстрелы агрессора возобновились и может ли враг вернуться в залп в 60 ракет - в комментарии РБК-Украина рассказал ведущий научный сотрудник НАУ, эксперт по авиации Валерий Романенко.

"Массированных пусков давно не было, а производство продолжается"

"С одной стороны это (восстановление массированных ударов - ред.) вызвано тем, что давно не было пусков, а производство ракет в РФ продолжается. Также это может быть связано с тем, что россияне увеличили количество персонала, готовящего программы полета этих ракет" , - допускает Романенко.

Кроме того, изменился характер использования ракет. Эксперт обращает внимание: если раньше оккупанты оправдывались за удары по мирным городам и говорили "Вы сами виноваты", "Это не мы" и т.д., то сейчас они уже называют это "Ударами возмездия".

Могут ли россияне в перспективе выйти на залп в 60-70 ракет?

Эксперт по авиации не исключает такой возможности, ведь "если в России увеличилось количество персонала, который готовит ракеты, то возможно все".

"Когда начнется наше контрнаступление, то им нужно как-то реагировать. Если авиация у них не сможет активно принять участие, то им придется использовать эти свои ракеты уже не в террористических целях, а массово запускать по нашим транспортным объектам, мостам и т.д.", - говорит Романенко.

Носителей ракет у врага хватает и погода способствует

Он объясняет, что носителей ракет для массированных ударов в страны-агрессора достаточно.

"Я думаю, что они будут способны наносить массированные удары. Ведь массированный удар - это группа квалифицированных людей, которая способна подготовить программы для запуска ракет. А если они увеличили частоту налетов, то такие люди у них есть. Носителей у них достаточно. При этом они ведь не только авиационные ракеты могут запустить", - отмечает Романенко.

То есть даже если взять массированный пуск с 60 авиационных ракет, то войска РФ могут осуществить с помощью не более 10 самолетов. К примеру, Ту-95МС способен поднять восемь ракет за один полет, речь идет о крылатых Х-101. При этом ракеты могут запустить с наземных пусковых установок и кораблей.

"Стоит добавить, что из-за улучшения погодных условий россияне способны быстрее проводить разбор полетов. То есть, они скорее могут проверить поражены ли цели, которые они атаковали", - обратил внимание Романенко.

О ночных пусках ракет

Как отметил собеседник, хоть массированная атака российской армии 28 апреля была с ночным запуском, но ракеты все равно "подходили" уже в светлое время суток.

"Где-то после четырех часов они были у позиций. Ночью они свои ракеты не могут запускать так, чтобы те приходили в ночных условиях. Ведь тогда значительно упадет точность попадания", - добавляет эксперт.

Предыстория

Напомним, что Россия после продолжительной вернулась к массированным обстрелам. 28 апреля оккупанты запустили по украинским городам 23 ракеты, и уже сегодня ночью, 1 мая враг прибег к новой атаке, выпустив уже 18 ракет.

Отметим, что больше всего от российского террора, произошедшего в пятницу, пострадал город Умань Черкасской области, где в результате удара крылатой Х-101 по многоэтажке погибли 23 человека, среди них шестеро детей.

Уже сегодня ночью враг выпустил по Украине 18 ракет. На этот раз больше всего пострадал от попаданий Павлоград. По последним данным, известно о 34 раненых и травмированных, из них пятеро детей.

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