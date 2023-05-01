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Россияне обстреляли образовательное учреждение в Черниговской области: погиб ребенок

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Черниговская область, Понедельник 01 мая 2023 16:34
Россияне обстреляли образовательное учреждение в Черниговской области: погиб ребенок Иллюстративное фото: россияне обстреляли образовательное учреждение в Черниговской области и убили ребенка (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли Черниговскую область и попали в неработающее образовательное учреждение. При этом из-за атаки погиб ребенок, который находился неподалеку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Около 15:37 зафиксировано попадание в образовательное учреждение (не работает) Новгород-Северского района. Есть данные о гибели ребенка, находившегося неподалеку", - написал он.

При этом информация о потерпевших уточняется.

Напомним, за прошедшую неделю россияне усилили обстрелы приграничья Черниговской области.

Кроме того, сегодня оккупанты уже обстреливали пограничные области Украины, в результате чего возник пожар в старом здании церкви.

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