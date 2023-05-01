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Ждем "коалиции CV90". Резников о результатах разговора с министром обороны Швеции

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Понедельник 01 мая 2023 17:24
Ждем "коалиции CV90". Резников о результатах разговора с министром обороны Швеции Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 1 мая, министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор с министром обороны Швеции Полом Джонсоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Резникова в Twitter.

"Благодарю моего друга, министра обороны Швеции Пола Джонсона за непоколебимую и постоянную поддержку Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министры обсудили дальнейшие шаги по укреплению потенциала украинской армии.

"С нетерпением ждем плодотворной "Коалиции CV90", - добавил Резников.

Напомним, что правительство Швеции готовится предоставить Украине самые современные артиллерию и бронетехнику. Речь идет о передаче 50 боевых машин пехоты CV90 и колесных 155-мм гаубице Archer.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Норвегии рассматривает возможность передать Украине CV 9030N (Strf 9030) – экспортный вариант семейства боевых машин CV90, разработанный по заказу Вооруженных сил Норвегии.

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