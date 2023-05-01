Россияне обстреляли Никополь: поврежден дом и линии электропередач

В понедельник, 1 мая, российские войска обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате атаки пострадал частный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Никопольского городского головы Александра Саюка.

"Утром российские войска произвели обстрел Никополя. К счастью, без раненых и погибших сейчас", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские военные ночью 1 мая выпустили по Днепропетровской области ракеты. Враг дважды за ночь атаковали Павлоград и Павлоградский район. Первоначально было известно о 25 пострадавших, трое из которых – дети.

Напомним, ночью на понедельник, 1 мая, во время вражеского ракетного удара по Украине ПВО сбило 8 крылатых ракет над Днепропетровской и Харьковской областями. Вероятно, это были Х-101/555.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.