В Киевской области спасатели ликвидировали остатки ракеты Х-55
Спасатели Киевской области обнаружили и ликвидировали остатки российской ракеты Х-55. Для этого была использована пиротехническая машина тяжелого типа.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"На днях в одном из поселков Киевской области пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли крылатую ракету Х-55", - говорится в сообщении.
Она была изъята и транспортирована на спецполигон с помощью пиротехнической машины тяжелого типа. Там с помощью управляемого взрыва остатки ракеты были ликвидированы.
"Помните: во время обстрела некоторые снаряды могут не сработать сразу. Но они могут взорваться в любой момент. То, что кажется частью, обломком также может содержать заряд и быть опасным. Не подбирайте такие "трофеи" и доверьте дело специалистам" , - напомнили в ГСЧС.
Фото: в Киевской области спасатели ликвидировали остатки ракеты Х-55 (facebook.com/mrcshrdsnsukraine)
Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские военные во время массированного удара россиян 1 мая сбили в центре страны вражескую ракету.
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