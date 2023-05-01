На западе Украины силы ПВО сбили пять российских крылатых ракет
Во время ночного обстрела оккупантов были сбиты цели на западе Украины. Силы ПВО там уничтожили пять российских ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Запад".
"1 мая 2023 года около 5 часов утра в зоне ответственности силами и средствами Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины уничтожены пять крылатых ракет врага", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воздушном командовании "Запад" отчитались, что уничтожили все вражеские цели в зоне своей ответственности во время ночной атаки.
"Предварительно, жертвы и разрушения на западе страны не зафиксированы", - добавляют в сообщении.
Напомним, что войска РФ ночью 1 мая массированно обстреливали Украину. Враг выпустил 18 крылатых ракет (Х-101/Х-555), из которых 15 удалось сбить украинским силам ПВО.
В частности, украинские военные уничтожили все вражеские цели в воздушном пространстве Киева.
Также подразделениями зенитных ракетных войск были сбиты 8 крылатых ракет над Днепропетровской и Харьковской областями.
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