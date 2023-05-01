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На западе Украины силы ПВО сбили пять российских крылатых ракет

Новина українською →
Понедельник 01 мая 2023 11:52
На западе Украины силы ПВО сбили пять российских крылатых ракет Фото: на западе Украины силы ПВО сбили пять российских крылатых ракет (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во время ночного обстрела оккупантов были сбиты цели на западе Украины. Силы ПВО там уничтожили пять российских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Запад".

"1 мая 2023 года около 5 часов утра в зоне ответственности силами и средствами Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины уничтожены пять крылатых ракет врага", - говорится в сообщении.

Таким образом, в Воздушном командовании "Запад" отчитались, что уничтожили все вражеские цели в зоне своей ответственности во время ночной атаки.

"Предварительно, жертвы и разрушения на западе страны не зафиксированы", - добавляют в сообщении.

Напомним, что войска РФ ночью 1 мая массированно обстреливали Украину. Враг выпустил 18 крылатых ракет (Х-101/Х-555), из которых 15 удалось сбить украинским силам ПВО.

В частности, украинские военные уничтожили все вражеские цели в воздушном пространстве Киева.

Также подразделениями зенитных ракетных войск были сбиты 8 крылатых ракет над Днепропетровской и Харьковской областями.

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