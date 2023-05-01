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США передали Украине почти все необходимое для контрнаступления и готовят новый пакет, - Белый дом

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Украина, Понедельник 01 мая 2023 21:42
США передали Украине почти все необходимое для контрнаступления и готовят новый пакет, - Белый дом Фото: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что его страна передала Украине почти 100% необходимой для контрнаступления техники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на журналистку Лору Келли в Twitter.

Кроме этого, по его словам, вскоре Соединенные Штаты предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США 19 апреля объявили о предоставлении Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи.

Также 21 апреля состоялась одиннадцатая встреча союзников Украины по обороне в формате "Рамштайн" в Германии.

По итогам которого было объявлено, что участники "Рамштайна" передали Украине более 230 танков, более 1550 единиц бронетехники и другое оборудование.

Все подробности 11-й встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" в материале РБК-Украина .

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