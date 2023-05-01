Россияне из артиллерии обстреляли село под Бериславом: повреждено с десяток домов

Российские военные обстреляли село Тягинка Херсонской области из артиллерии. Они целили по домам мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА .

В результате российских обстрелов повреждено с десяток жилых домов. По предварительным данным, люди не пострадали.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки захватчики выпустили 163 снаряда по Херсонской области, в результате чего погиб один человек, а ребенок получил ранения.

РБК-Украина также сообщало, что из села Кизомис, который находится под постоянными вражескими обстрелами, эвакуировали всех детей.

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