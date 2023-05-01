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РФ усилила обстрелы пограничья Черниговской области: в ОВА рассказали об атаках за неделю

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Черниговская область, Понедельник 01 мая 2023 11:27
РФ усилила обстрелы пограничья Черниговской области: в ОВА рассказали об атаках за неделю Иллюстративное фото: РФ усилила обстрелы приграничья Черниговской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты значительно усилили обстрелы приграничья Черниговской области. На прошлой неделе они атаковали 23 населенных пункта области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

Россияне за прошедшую неделю 72 раз обстреляли Черниговскую область. Было зафиксировано 493 взрыва.

В результате вражеских обстрелов было разрушено восемь частных домов, а также немало хозяйственных построек и сельхозтехники. К сожалению, один человек и еще три получили ранения.

Кроме того, более 300 абонентов в Новгород-Северском районе остались без электроснабжения.

Чаус также сообщил, что за последнюю неделю из приграничных населенных пунктов выехало более 300 человек, из них более 80 детей. По его словам, большинство людей выезжает самостоятельно. Однако органы местного самоуправления и исполнительной власти помогают с транспортировкой и расселением всем, кто к ним обращается.

В настоящее время власти работают над вопросом обустройства мест компактного проживания для перемещенных лиц.

Напомним, в Госпогранслужбе сообщали, что в апреле Россия чаще всего атаковала Сумскую область.

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