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Проект бюджету-2023 і новий транш від МВФ для України: новини за 13 вересня

Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Кабмін затвердив проект державного бюджету України на 2023 рік. Тим часом президент України Володимир Зеленський розповів про новий транш від Міжнародного валютного фонду.

Детальніше про те, що сталося у вівторок, 13 вересня, - в матеріалі РБК-Україна.

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Кабмін схвалив проект держбюджету на 2023 рік

Кабінет міністрів схвалив проект державного бюджету України на 2023 рік. У середу, 14 вересня, планується його реєстрація у Верховній раді.

Згідно з документом, найбільше коштів планують спрямувати на оборонну сферу і соціальні програми.

Україна отримає від МВФ новий транш. Зеленський назвав суму

Президент України Володимир Зеленський анонсував виділення Україні додаткової фінансової допомоги від МВФ у розмірі 1,4 млрд доларів.

В офісі президента представили рекомендації щодо гарантій безпеки для України

В Україні презентували "Київський договір безпеки", що містить рекомендації для міжнародних гарантій безпеки для України. Зокрема, він передбачає утримання держав-гарантів від скасування санкцій проти РФ до припинення агресії проти України і компенсації всіх збитків.

Рекомендації щодо гарантій безпеки для України презентували керівник офісу Президента Андрій Єрмак та колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен у Києві.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном знову загострився

Військовий конфлікт між Вірменією та Азербайджаном знову загострився. Обидві країни заявляють про загиблих і звинувачують один одного в ескалації, тим часом ЗМІ вже повідомляють, що сторони все ж змогли домовитися про припинення вогню.

Що відомо про ситуацію між Вірменією та Азербайджаном, чи дійсно сторони змогли прийти до консенсусу і як на це реагують у світі - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Росія може відвернути увагу від України за допомогою Вірменії та Азербайджану, - Блінкен

У Держдепі США стурбовані, що Росія може скористатися ескалацією конфлікту між Вірменією та Азербайджаном для відволікання уваги від війни в Україні.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Кремль може навмисно "підливати масло у вогонь" в конфлікті між Вірменією та Азербайджаном і таким чином відволікати світову спільноту від війни в Україні.

Зеленський знову зібрав Ставку: доручив взяти звільнений кордон під охорону

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача у вівторок, 13 Вересня.

Він доручив Державній прикордонній службі забезпечити охорону держкордону на звільнених від російських загарбників територіях.

Дощі відступають, але затримаються на заході і Лівобережжі: прогноз погоди на 14 вересня

У середу, 14 вересня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Однак на заході та Лівобережжі очікуються дощі.

За прогнозами синоптиків, на Лівобережжі, вдень і в західних областях варто очікувати невеликих дощів, а на решті території буде без істотних опадів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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