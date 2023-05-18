Продление "зерновой сделки" и продвижение ВСУ под Бахмутом: новости за 17 мая

Экспорт украинского зерна по Черному морю продлили еще на два месяца. Тем временем бойцы ВСУ продвинулись под Бахмутом.

Более детально о том, что произошло в среду, 17 мая, - в материале РБК-Украина .

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"Зерновую сделку" продлили еще на два месяца, - Эрдоган

Украина, Турция, ООН и Россия договорились о продлении "зерновой сделки". Экспорт украинского зерна по Черному морю будет происходить еще как минимум два месяца.

"Благодаря усилиям нашей страны, поддержке наших российских друзей и вкладу наших украинских друзей, было принято решение о продлении соглашения о Черноморском зерновом коридоре еще на 2 месяца", - отметил глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган.

ВСУ продвинулись на 500 м на Бахмутском направлении, в городе - ожесточенные бои

Силы обороны Украины за прошлые сутки продвинулись до 500 метров на разных участках Бахмутского направления. При этом в самом городе продолжаются ожесточенные бои, враг продвигается.

"Мы проводим удачную оборонительную операцию и время от времени атакуем на флангах. Не стали исключением и эти сутки - силы обороны продвинулись на разных участках до 500 метров, освобождая украинскую землю, именно на Бахмутском направлении", - рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

САП просит взять экс-главу Верховного Суда Князева под стражу

Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствует о взятии бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева под стражу. Решение ожидается уже 18 мая.

"17 мая 2023 года руководитель САП обратился в Высший совет правосудия с предоставлением разрешения на содержание под стражей бывшего главы Верховного Суда, который вместе с адвокатом подозревается в получении 2,7 млн долларов неправомерной выгоды", - говорится в сообщении САП.

В ОП подтвердили. Президент ЮАР хочет приехать к Зеленскому с "мирной инициативой"

Глава государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

"Во время телефонного разговора 13 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса действительно информировал Владимира Зеленского о намерении приехать в Украину в составе миссии от нескольких африканских стран", - рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

В Минобороны рассказали, сколько эскадрилий F-16 нужно Украине для изменения ситуации на фронте

Для изменения ситуации на фронте Украине нужно хотя бы две-три эскадрилья истребителей F-16.

"Передача нескольких единиц этой техники (F-16 - ред.) не даст желаемого эффекта... Например, 2-3 эскадрильи F-16 (более 30 самолетов - ред.) сегодня бы существенно повлияли на ход боевых действий - это бы полностью изменило ситуацию на фронте", - сообщили в Минобороны.

Сенат Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа

Французский Сенат (верхняя палата парламента) поддержал признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев.

"Французский Сенат только что признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Я благодарен французским сенаторам за это историческое голосование, которое восстанавливает справедливость и чтит память миллионов жертв", - написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.