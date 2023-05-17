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Бои под Авдеевкой и Марьинкой: оккупанты штурмуют, но потеряли почти роту солдат

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Авдеевка, Среда 17 мая 2023 15:36
Бои под Авдеевкой и Марьинкой: оккупанты штурмуют, но потеряли почти роту солдат Фото: ВСУ отбивают штурмы оккупантов вблизи Авдеевки и Марьинки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска продолжают штурмы в районе Авдеевки и Марьинки. Однако Силы обороны отбивают атаки и уничтожают технику и живую силу противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего группировкой войск "Таврия" бригадного генерала Александра Тарнавского в Telegram.

По его словам, за последние сутки оккупанты потеряли на указанных направлениях почти роту солдат убитыми и ранеными.

При этом подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток выполнили 1004 огневых задач. Украинские защитники вели как контрбатарейную борьбу, так и отрабатывали по обнаружившимся ранее плановым целям.

Защитники уничтожили 5 складов с боеприпасами российских войск и 21 единицу техники оккупантов, в частности:

  • 4 боевые машины пехоты и 3 танка;
  • беспилотника Zala и Shahed-136;
  • станцию радиолокационной борьбы "Силок-01";
  • пушку МТ-12 "Рапира", пушку 2А36 "Гиацинт-Б" и 2 МТЛБ.

Напомним, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские военные за сутки продвинулись на Бахмутском направлении на 500 метров.

При этом в Минобороны сообщили, что оккупанты имеют успехи в самом Бахмуте, там продолжаются ожесточенные бои.

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