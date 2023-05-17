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Потери России в Украине превысили 200 тысяч военных, - Генштаб

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Украина, Среда 17 мая 2023 08:21
Потери России в Украине превысили 200 тысяч военных, - Генштаб Фото: Генштаб обновил потери России в Украине на 17 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро среды,17 мая, украинские военные ликвидировали за сутки 610 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет более 200 тысяч военных - 200590 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили девять танков и 16 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 200590 (+610) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3771 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 7365 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 3166 (+16) ед,
  • РСЗО - 562 (+0) ед,
  • средства ПВО - 318 (+2) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2748 (+16),
  • крылатые ракеты - 982 (+9),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6067 (+19) ед,
  • специальная техника - 417 (+7)

Как сообщалось, россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.

Войска РФ усилили ракетные удары по Украине, пытаясь таким способом отложить контрнаступление ВСУ на несколько недель, или месяцев.

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