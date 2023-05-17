Потери России в Украине превысили 200 тысяч военных, - Генштаб
По данным на утро среды,17 мая, украинские военные ликвидировали за сутки 610 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет более 200 тысяч военных - 200590 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили девять танков и 16 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 200590 (+610) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3771 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 7365 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 3166 (+16) ед,
- РСЗО - 562 (+0) ед,
- средства ПВО - 318 (+2) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2748 (+16),
- крылатые ракеты - 982 (+9),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6067 (+19) ед,
- специальная техника - 417 (+7)
Как сообщалось, россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.
Войска РФ усилили ракетные удары по Украине, пытаясь таким способом отложить контрнаступление ВСУ на несколько недель, или месяцев.
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