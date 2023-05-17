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Сенат Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа

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Среда 17 мая 2023 20:49
Сенат Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Французский Сенат (верхняя палата парламента) поддержал признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в Twitter.

"Французский Сенат только что признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Я благодарен французским сенаторам за это историческое голосование, которое восстанавливает справедливость и чтит память миллионов жертв", - написал Кулеба.

Глава МИД отметил, что такие преступления никогда не должны повторяться и никогда не должны быть забыты.

Напомним, ранее нижняя палата парламента Франции (Национальное собрание) признала Голодомор геноцидом народа Украины.

Также мы писали, что парламент Исландии сегодня, 23 марта, признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев.

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Франция МИД Украины Дмитрий Кулеба Голодомор
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