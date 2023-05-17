Из-за обстрела поселка в Херсонской области погиб ребенок
Иллюстративное фото: из-за обстрела поселка в Херсонской области погиб ребенок (Getty Image)
Российские оккупанты обстреляли Зеленовку Херсонской области в среду, 17 мая. Из-за вражеской атаки погиб ребенок.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Он отметил, что отец принес погибшего ребенка в больницу на руках.
Кроме того, еще два человека получили ранения. Все они находились у магазина.
Напомним, сегодня россияне обстреляли реанимационное отделение в Бериславе.
Ночью оккупанты ударили по жилому дому в Херсоне и разрушили два подъезда.
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