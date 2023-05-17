Из-за обстрела поселка в Херсонской области погиб ребенок

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака .

Он отметил, что отец принес погибшего ребенка в больницу на руках.

Кроме того, еще два человека получили ранения. Все они находились у магазина.

Напомним, сегодня россияне обстреляли реанимационное отделение в Бериславе.

Ночью оккупанты ударили по жилому дому в Херсоне и разрушили два подъезда.

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