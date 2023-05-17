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В Минобороны рассказали, сколько эскадрилий F-16 нужно Украине для изменения ситуации на фронте

Новина українською →
Среда 17 мая 2023 15:39
В Минобороны рассказали, сколько эскадрилий F-16 нужно Украине для изменения ситуации на фронте Фото: в Минобороны рассказали, сколько эскадрилий F-16 нужно Украине для изменения ситуации на фронте (wikipedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Для изменения ситуации на фронте Украине нужно хотя бы две-три эскадрилья истребителей F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Минобороны на запрос "Громадського".

"Передача нескольких единиц этой техники (F-16 - ред.) не даст желаемого эффекта... Например, 2-3 эскадрильи F-16 (более 30 самолетов - ред.) сегодня бы существенно повлияли на ход боевых действий - это бы полностью изменило ситуацию на фронте", - сообщили в Минобороны.

Добавим, что в Украине эскадрилья состоит из 12 самолетов, но в других государствах их количество может быть больше.

Сначала Украине нужно адаптировать инфраструктуру для F-16, а пилоты и инженеры должны пройти обучение с западной авиацией. Уже после этого авиационные подразделения смогут войти в Украину.

Кроме того, истребители нужно будет рассредоточить по оперативным аэродромам, чтобы быстро реагировать на изменения в воздухе по разным направлениям.

"Соответственно, пары или звенья истребителей будут дежурить на северном, южном, восточном направлениях и в центре страны, быстро взлетая на перехват воздушных целей, или реагируя на угрозы, которые поступают из-за пределов территории Украины", - добавили в Минобороны.

Ранее в Минобороны заявляли, что Украина надеется получить от союзников 40-50 истребителей F-16, что позволит сформировать три-четыре эскадрильи для защиты украинского неба.

Напомним, премьер Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте договорились работать над созданием коалиции по закупке F-16 для Украины.

Кроме того, Бельгия заявила о возможности научить украинцев пилотировать истребители F-16, однако страна не предоставит сами самолеты.

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